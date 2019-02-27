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川金河內二會 料將過招5回合

2019-02-27 00:03聯合報 華盛頓記者張加、編譯莊蕙嘉／綜合報導

美國總統川普的空軍一號專機廿六日晚間近九時抵達越南河內，他步出機艙時揮手致意。 ...
美國總統川普的空軍一號專機廿六日晚間近九時抵達越南河內，他步出機艙時揮手致意。 （法新社）
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美國總統川普北韓領導人金正恩的第二次峰會廿七日至廿八日在越南河內登場，金正恩和川普廿六日先後抵達河內。川普廿五日出發前表示，相信可以舉行一場非常美好的峰會，他將力促朝鮮半島無核化。

白宮指出，川普預定廿七日晚間會晤金正恩，兩人先一對一會談，之後幕僚會加入共進晚餐。

廿八日的峰會議程尚未公布，韓聯社報導，美國官員透露，川金二會第二天流程據信與去年六月新加坡峰會相去不遠，當時兩人一天內會面五小時，包括一對一會談及雙邊會議。韓聯社說，這次在河內時間較充裕，不排除「加場」會談的可能，因此川金兩人這次料將會面五回合，包括兩次單獨會談。

經過長達六十六小時的長途跋涉，金正恩的專列在中國大陸行駛了四千公里後，已於廿六日上午八時十分抵達越南諒山省同登站，手持北韓國旗的學生和儀仗隊在場迎接。

金正恩藉出席峰會訪問越南，他走下列車後與越南官員握手致意，眾多民眾手舉越南及北韓國旗歡呼。金正恩隨後乘坐專車前往河內，在車上還向窗外揮手致意。

北韓領導人金正恩廿六日搭乘專車前往河內路上，搖下車窗向沿途歡迎民眾揮手。 （美聯...
北韓領導人金正恩廿六日搭乘專車前往河內路上，搖下車窗向沿途歡迎民眾揮手。 （美聯社）
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川普廿五日中午自馬里蘭州安德魯空軍基地搭乘空軍一號出發，廿六日晚間約九時抵達，驅車直達下榻的萬豪酒店。他行前推文指出，將前往越南會晤金正恩，期待舉行一場非常富成效的峰會。

川普廿五日出發前表示，他認為能與金正恩舉行一場非常美好的峰會，希望北韓去核化，相信北韓將能在經濟方面發展很好。

川普預計廿七日分別與越南國家主席阮富仲、越南總理阮春福會面，並與越南代表團舉行雙邊會議，之後會見金正恩並共進晚餐。川普將於廿八日離開河內。

民主黨籍眾議院外委會主席恩格爾廿五日在華府智庫美國進步中心致詞表示，「川金二會」後，川普要向國會完整簡報峰會內容，美國的北韓政策制定究竟要走向何方；他並呼籲川普重視盟邦價值，不能讓包括台灣在內的盟友擔憂美國的安全承諾。

川普金正恩越南北韓
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