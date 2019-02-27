川金二會...行程劇本拍板

金正恩抵達越南，走下列車向各界揮手致意。 歐新社 分享 facebook 美國總統川普與北韓領導人金正恩將於27日、28日在越南舉行第二次峰會，川普25日出發赴越南前表示，相信可以舉行一場非常美好的峰會，他將力促朝鮮半島無核化。

據白宮記者轉述，川普將於越南時間27日晚間會晤金正恩，兩人先一對一初步會談，之後幕僚加入，共進晚餐。

韓聯社等媒體報導，經過長達66個小時的長途跋涉，金正恩的橄欖綠專列行駛4,000公里後，已於26日上午8時10分抵達越南諒山省同登站。

金正恩走下列車後，與越南官員握手致意，眾多民眾則手舉越南及北韓國旗歡呼；隨後，金正恩乘坐專車前往河內，這次他也將訪問越南。

川普於美東25日約中午時出發，他推文指出，將前往越南會晤金正恩，期待舉行一場非常富成效的峰會。

據白宮記者提供的資訊，川普預計26日晚間抵達河內，27日分別與越南國家主席阮富仲、總理阮春福會面，並與越南代表團舉行雙邊會議，之後會見金正恩並共進晚餐；川普將於28日離開河內。

民主黨籍眾議院外委會主席恩格爾25日在華府智庫美國進步中心致詞表示，「川金二會」後，川普要向國會完整簡報峰會內容，並呼籲川普重視盟邦價值，不能讓包括台灣在內的盟友擔憂美國的承諾。

日方外務省幹部也前往越南河內，力爭會談前夕與美方當局人士接觸，遊說美方堅持立場，並透過外交管道提醒美國此刻放寬對朝制裁為時尚早。

共同社分析，日本政府期待川普以強硬態度，迫使北韓不但放棄射程可達美國本土的洲際彈道飛彈，也能放棄射程涵蓋日本的中程彈道飛彈。

但日本內部同樣憂慮一旦川普答應放寬制裁，主張對朝採取嚴厲態度的日本恐遭國際孤立。