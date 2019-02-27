川金各打算盤… 美聚焦去核細節 北韓爭取放寬制裁

2019-02-27 00:30 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ／綜合報導



美國總統川普（右）與北韓領導人金正恩。 （路透資料照片） 分享 facebook

川金二會廿七日在越南河內登場，繼去年六月在新加坡的歷史性會晤後，川普與金正恩今晚將一對一會面，但不能再像去年那樣，握手合照就算成功。南韓韓東大學學者金峻亨說，川金都清楚，河內峰會需要達成更加具體的協議。

美國國務院北韓特別代表畢根說，川普期待河內峰會能導致「重大且可驗證的去核化進展」。與之前形同要求一步到位的去核化相比，美方似乎比較有彈性，若能達標，特別是對於「驗證」北韓去核化步驟能列出具體施行的細節，便可視為川普的勝利。

就北韓而言，川金二會要取得何種成果才算勝利，ＣＮＮ訪問專家歸納出三種可能。其一是讓美方同意發表韓戰終戰宣言，南韓智庫現代基金會朝鮮史與公共政策中心主任李珍認為，儘管此類政治性宣言不能等同於正式的和約，但已足夠讓金正恩對國內大肆宣傳。

華府智庫「美國科學家聯盟」資深研究員孟特則認為，金正恩光是在河內跟川普平起平坐，像在新加坡那樣，就算小勝。新加坡峰會後川普宣布延後美韓例行軍演。

如果金正恩這次能如法炮製，換得放緩經濟制裁或發表終戰宣言，將是大勝，也是各界最擔心的情況。

北韓的上策是換取美方放寬經濟制裁，做為去核的相應措施。但北韓的去核也必須有一定進度，才有可能如願，香港嶺南大學亞太研究中心主任、政治學系教授張泊匯認為，既然川普自己都說不指望去核化一步到位，朝方很可能同意停止核原料提取。也就是不再擴展核武，但應該不會危及到它現在所擁有的核武。

其次，北韓還可能同意放棄洲際飛彈，以消除對美國本土的核威脅。

其實北韓最初開發遠程飛彈很可能就是用來當作籌碼，不是真的要攻擊美國，所以對此讓步影響不大。張泊匯認為，如果能達成這兩個目標，川金二會就算是成功了。