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川金二會越南登場 象徵性高於實質進展

2019-02-26 19:47台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

川金二會即將於本週上演，而北韓領導人金正恩已提前一步先到達會面地點！自川金一會後，雖然雙方針對去核化的時程與作法都尚未達到原訂目標，但象徵意義來看，關係隨直接對話已趨緊密。而本次川金二會之前，雖然美方依然不認為能有多大進展，但從場域的選擇來看，川金二會的象徵地位或許比實質作用還多。

各退一步 取得共識

根據《半島電視台》報導，去年在新加坡舉行的川金一會主要是針對軍武與朝鮮半島的安全議題，而當初雙方談論的解除洲際彈道飛彈及核武器看似進展都不高，而本次川金二會，美國國務卿龐培歐也曾說，不看好去核化議題在川金二會有多大的進展。

白宮發言人桑德斯表示，雙方將於27日晚上進行領導人會面，接著再與顧問共進晚餐，28日則會是雙方的來回對話會議，雙方所談的主要議題預計以一會為基準，再進行更深入的協商（可能是川普最習慣的Bargain），讓美、朝兩國互相退步、以求共識。

仍有象徵意義

然而，除了預期成效以外，川金二會很可能跟川金會一樣，擁有不少的象徵意義。根據《英國廣播公司》報導，北韓領導人金正恩前往越南的旅程硬是不選擇用飛的，他以坐火車的方式前往，探究其象徵意義，那是金日成（金正恩祖父、北韓首位領導人）過去前往越南與東歐旅行的方式。

而川金二會選在越南也令人玩味，越南曾是美國的敵人，更在這片土地上爆發戰爭，但最終都與這2國建立良好的外交關係；儘管越南近年來經濟發展迅速，成為亞洲一個新興不可忽視的強經濟體，但在意識形態上，越南與北韓都仍屬於共產主義國家，該國仍只有一個合法政黨：越南共產黨，明顯的，這很可能是未來北韓可以效仿的對象。

圖說：川金二會即將在本週於越南登場，儘管外界不看好其進展，但象徵意義卻不低。(photo by wikimedia)

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