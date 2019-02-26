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美聯社：川普急切想打勝仗 扳回一城

2019-02-26 15:35世界日報 編譯張玉琴╱綜合25日電

川普總統25日啟程與北韓領導人金正恩二度會晤的同時，他為這次峰會的成功重下定義， 刻意針對北韓去核化的目標降低期望；不過，美聯社分析，川普仍急切地想打一場受人矚目的勝仗，為他在國內深陷政治窘境扳回一城。

世界各國擔心，川普為了贏得表面的勝利，不知道會付出什麼樣的代價；相形之下，北韓領導人就沒有這層顧慮，金正恩向來最關心的是保住政權。

川普是本周峰會的驅策動力，其目標為重現去年川金會的全球萬眾矚目場面，但去年新加坡峰會並未獲得具體成果，之後數月也不見樂觀前景。但這些都不是川普關心的重點。

川普曾警告，北韓核武已構成人道威脅，他別無選擇，只有讓北韓飽嘗「烈焰與怒火」（fire and fury）。然而，在這次峰會前，川普宣稱他不著急，不期望北韓能立即證明解除核武。他24日說：「我不著急，我不希望催促任何人，我只希望不再有核武測試，只要沒有測試，我們就會滿意。」

事實上，即使在他與金正恩於河內握手寒暄前，他已準備讓自己載入史冊。他上周表示：「我若沒當選總統，你們勢必會與北韓交戰。我們如今的狀況，與北韓關係良好，北韓不再有核武、飛彈和火箭測試。」

一年前，北韓停止核武和長程飛彈測試，並宣稱已拆除核武測試基地，但這些措施不被認為是有實質意義的核武裁減。專家認為，北韓鑑於上次川金會後，與南韓關係升溫，來自俄國和中國的壓力減輕，這一回金正恩將設法讓美國承諾改善雙邊關係，以及解除部分制裁，同時設法在去核化問題做最少讓步。

歐亞集團(Eurasia Group)的席曼(Scott Seaman)說：「金正恩只圖保持現狀，來自美軍攻擊的威脅目前基本上為零，同時金正恩的外交攻勢，使他在世界舞台得以扮演更搶眼的角色，並持續削減來自國際的制裁。」

另方面，川金峰會舉行之際，川普面臨國內政治波濤洶湧。2020年總統選舉的對手紛紛開始對他發動攻擊，已被民主黨掌控的眾院也開始對他展開調查，將傳喚他的前律師柯恩到國會作證，通俄案特別檢察官穆勒則可能在他返美後幾天內完成調查報告。

北韓川普核武川金會
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