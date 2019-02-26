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民生改善、電力普及…遭制裁的北韓沒在怕？

2019-02-26 14:07聯合晚報 編譯郭宣含╱綜合報導

北韓似乎正逐漸穩住局面，圖為平壤民眾在超市購物畫面。 美聯社
北韓似乎正逐漸穩住局面，圖為平壤民眾在超市購物畫面。 美聯社
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美國在2016-2017年領導全球對北韓政權實施更嚴格的經濟制裁，希望迫使北韓放棄核武。華爾街日報訪問脫北者、人權工作者、政府官員和遊客後指出，經濟制裁並未奏效，北韓經濟頗具彈性，北韓民眾逐漸適應並發展非正式的市場經濟。

國際對北韓加強制裁，雖對北韓造成痛苦，剝奪北韓與他國貿易營收，但另一方面看來，北韓似乎正逐漸穩住局面。

脫北者和最近到北韓觀光的遊客表示，北韓米價依舊平穩，因制裁飆漲的油價也從2017年高峰大幅降低。北韓貨幣兌美元保持穩定，首都平壤建案持續進行，原本常見的外國和中國製產品如今被更多國內工廠製造的產品取代。民生也顯著改善，電力更普及，煤炭更便宜。

喬治城大學客座教授布朗（William Brown）表示：「沒有明顯跡象顯示北韓陷入困境。」實際上，跡象指出北韓正逐漸發展經濟，至少在重要私人產業有發展趨勢。

外界難以得知北韓更詳細的經濟面貌，北韓官方資料稀少也不可信，而且遊客無法前去北韓鄉村，但通常鄉村情況比平壤更惡劣。

研究人員與脫北者普遍認為，北韓經濟在過去10年漸展露彈性。北韓中央集權體系向來控管人民工作、薪資、食物，如今只要商人拿錢給政府，金正恩願對公開市場睜一隻眼閉一隻眼，這也促使創業經濟發展，提供民眾更多賺錢的方法。

金正恩讓私有市場自行發展，農民可將多餘作物拿去賣錢，研究北韓經濟的學者估計，目前大約70%的北韓經濟為市場經濟；北韓家庭逾60%的收入來自非正規市場活動。

許多學者懷疑，北韓可能拿制裁前累積的外匯存底來發展經濟，資金能撐多久，沒有人知道。若制裁依舊，北韓許多重大建設恐延宕。對華府而言，北韓維持經濟穩定的時間長短將是一大關鍵。

北韓脫北者金正恩核武
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