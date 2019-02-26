川金簽終戰宣言？ 南韓敲邊鼓

2019-02-26 00:19 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／報導



川金二會登場前夕，南韓保守派團體廿五日在首爾街頭焚燒北韓國旗及毀損金正恩肖像進行抗議。 （歐新社） 分享 facebook

南韓總統府青瓦台廿五日表示，美國總統川普與北韓領導人金正恩可能在廿七日至廿八日的越南河內「川金二會」時，正式宣布韓戰結束，南韓認為只有美國和北韓表態的終戰宣言，也有效力，能夠藉此推動北韓無核化順利進行。至於正式的和平條約，則需要多方參與。

南韓總統文在寅的發言人金宜謙說：「我們仍不清楚終戰宣言將採用何種形式，但北韓與美國很有可能同意這樣的宣言。」他表示，終戰宣言可以有多種形式與內容，不管是四方、三方還是兩方宣言，南韓政府都歡迎。

文在寅強烈主張宣布韓戰結束來建立北韓與美國的信任。一九五三年韓戰停戰，交戰各方只簽署停戰協議，兩韓嚴格來說仍處於戰爭狀態。

紐約時報報導，密切關注川金二會會前談判的南韓官員，迄今仍懷疑川普與金正恩會在河內宣布韓戰結束，但金宜謙上述發言顯示，在川普試圖鼓勵金正恩採取措施實現無核化之際，雙方正認真討論這項宣言。

一些美韓分析家憂心，宣布韓戰結束，將讓金正恩有理由要求美國撤走兩萬八千五百名駐韓美軍，但北韓卻仍擁有核武。

不過，南韓官員認為，宣布韓戰結束只是給北韓一些安慰的「政治聲明」。金宜謙廿五日表示，終戰宣言不會取代韓戰停戰協定，而是作為開啟韓戰和平條約談判的「進入點」。他說，終戰宣言「跟和平條約不同」，和平條約只能在「無核化的最後階段」簽署。

北韓與美國的談判人員已在河內試圖為峰會敲定議程及其他細節，包括北韓無核化應邁出的第一步。北韓已提出拆除擁有鈽與鈾濃縮工廠的寧邊核設施，但稱只有在美國採取「相應」建立信任措施時才會這樣做。