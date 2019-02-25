川金二會在即 華府料將悲喜交集

2019-02-25 22:17 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



川金二會勢必再度引起軒然大波。 路透 分享 facebook 美國總統川普與北韓領導人金正恩訂27、28日在越南河內見面，舉行第二次川金會。華府此時卻傳出種種說法，有悲觀的，有樂觀的。最悲觀的是擔心川普上當，最樂觀的認為，川、金都有望爭取諾貝爾和平獎。

美國國務卿龐培歐說，歐巴馬總統老是以祈禱處理北韓議題，顯得畏畏縮縮，川普總統則不然，是直截了當的面對北韓，一對一的與金正恩對話。不過龐培歐說，川金二會未必能有實質成果，「不過我們希望會有」。

越南為最佳案例

在越南的博物館裡，陳列著當年北越擊落的美國B-52轟炸機，紀念往昔的戰爭。但另一方面，越南和美國建立了完全的外交關係，美國還曾派遣當年的越戰戰俘出任駐越大使。越南的經濟發展，尤其和美國之間的貿易來往，顯然已經把40年前的越戰拋到九霄雲外。

越南的改革開放，包括在政治上的變革，不但提升了越南的國力，也改善了越南的國際形象。越南人對美國有好感的高達83%，超過全世界任何國家。華府有官員說，這次川金會或許可以給金正恩一些啟發：昨天是敵人，無礙今天成為朋友；與美國交好，利益何其大。

能不虛此行嗎？

有一種說法認為，金正恩可能提出一些華而不實的條件，例如繼續推動無核化，以換取川普讓步，或甚至完全撤出美軍。也就是說，金可能唬弄川。

但也有說法強調，川、金二人都希望解除朝鮮半島的戰爭引信，期盼因此獲得諾貝爾和平奬。所以雙方可能相互讓步，由試探性質逐步走向實質。例如北韓同意外國專家進入北韓，實地了解北韓的核武及飛彈發展狀況；美國則會與國際社會放寬對北韓的各項制裁。果能如此，川金二會也就不虛此行了。

幾個月前，一位美國人經由中國大陸闖（誤？）入北韓，遭北韓逮捕。以往北韓都是予以逮捕、監禁，與美國政府討價還價，可是這回北韓的做法是將之驅逐出境，使事態單純化，也避免升高彼此的不悅。華府一說謂，如果此一事件是個指標，或許川金二會真能有些具體進展。

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