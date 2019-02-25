川金二會／美官員憂 川金「單獨開房間」

2019-02-25 00:37 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／綜合報導



美國總統川普廿四日推文稱北韓棄核後將成為經濟大國。圖為他去年六月在新加坡參加第一次川金會後對記者發表談話。 （美聯社） 分享 facebook

自美國總統川普與北韓領導人金正恩去年在新加坡舉行峰會以來，川普展現出一個傾向：一對一會面時，他經常做出驚人讓步。彭博資訊指出，兩人即將再度單獨會面，這將是金正恩的大好機會。

川普去年十二月和土耳其總統厄多安通電話，當場同意自敘利亞撤軍。在那之前，川普與俄羅斯總統普亭單獨會面後舉行聯合記者會，反駁美國情報單位對俄羅斯指揮駭客干預美國大選的調查報告。

川金二會在即，川普高級幕僚將設法確保這次不會有突如其來的讓步。對北韓來說，川普的讓步習慣代表可好好利用的機會。

小布希總統時代的北韓問題談判代表希爾說：「北韓的確想把川普單獨弄進房間，看能否有所得。如果新加坡說明了什麼，那就是川普凡事都想自己談。」

去年六月川金會，川普接受措詞模糊的「朝鮮半島完全無核化」，而非北韓無核化。他同意與金會談，是北韓無價的公關勝利。川普還取消與南韓的聯合軍演，甚至引用金正恩說法，稱美韓軍演昂貴又「挑釁」。

匿名的川普政府高階官員表示，金正恩及其團隊似乎希望舊戲重演，他們和美特使畢根的會談，至今少有讓步。該官員表示，很擔心金正恩會提出當下聽起來很棒的條件，引誘川普投桃報李，做出過大的犧牲。

官員多半擔心駐南韓的近三萬美軍。川普認為美軍派駐海外是被盟邦占便宜，金正恩可能利用川普這種心理，促使美國撤離部分或全部美軍，做為簽署和平協議的一環。

美國智庫「捍衛民主基金會」資深研究員麥克斯威爾說：「川普覺得他不需要工作層級會談奠基，就能談成協議，最重要的是打消他這種想法。」