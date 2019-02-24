川金會選越南 暗示「合作創造繁榮」

2019-02-24 17:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合23日電



一些分析人士認為，川金二會將正式宣告韓戰結束。 路透 分享 facebook

北韓領導人金正恩的專列23日從平壤出發，啟程赴越南河內，出席27日登場的川金會，與美國總統川普進行第二次會談。有媒體報導指金正恩將全程搭火車，但也不能完全排除聲東擊西的可能性。

消息人士告訴法新社，預料金正恩將會參觀越南廣寧省（Quang Ninh）和北寧省（Bac Ninh）工業區，而南韓三星（Samsung）在北寧有投資設廠。

川金會選越南，傳達「合作創造繁榮」。 分享 facebook

越南不僅身為川金二會的東道主，更被視為亟欲經濟轉型的北韓的師法對象。自越戰後的破敗重振國家經濟，越南採取積極和美國及其盟國交好的方式，實施漸進改革，不但成功吸引外國投資，共產政府也順利保住權力。

華府似乎有意藉越南模式對平壤傳達訊息：如果和美國合作，就能和越南一樣經濟轉型，創造繁榮。

就某些方面而言，1980年代中期的越南猶如今日的北韓。當時越戰已結束十餘年，越南經濟依舊凋敝，美國對其實施禁運，與中國關係緊張，國內糧食短缺，盟友蘇聯亦出現分裂跡象。

越南政府1986年開始「革新開放」政策，建立以社會主義主導的市場經濟，開放企業民營化，修補與美國關係，與外國簽貿易協定，並利用低廉勞動力吸引海外投資。

如今越南的人均國內生產總值是改革前的十倍，對美關係的改善不但成為最大出口市場之一，也帶來其盟國日本和南韓的投資。

首爾國立大學經濟系教授金炳椽指出：「對北韓來說，在轉型成市場經濟的國家中，越南模式是最接近的。越南重建經濟，修補和美國關係，但原本的政權仍存續。」

不過，越南和北韓仍有不同。美國視越南為制衡中國的戰略一環，美國海軍核動力航母卡爾文森號去年3月訪問峴港，是越戰後美軍首度重返越南。但北韓視美國為安全威脅，發展核武以求自保，與中國往來密切，和日本及南韓關係緊張。

瓦薩學院美越關係專家布里翰說：「越南的例子是緩慢而痛苦的過程，且被仔細地監視與耕耘，而北韓的過程將更複雜。」