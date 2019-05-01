教師法初審通過 趕出不適任教師

2019-05-01 21:23 台灣醒報 記者游清淵╱台北報導



歷經2個整天的會議，教師、家長及兒少等團體注目的教師法修法1日初審通過，修法新增由主管機關成立「教師專業審查會」（簡稱專審會），當學校不作為時，可取代其功能，決議解聘、不續聘該教師。對此，教育部次長林騰蛟說，修法將不適任教師案件區分為4種類型，並訂定不同的審議機制處理。

設置「專審會」

立法院審議教師法修法，1日下午正式初審通過所有修正條文，包含新增的教師專業審查會制度與其出席、表決比率等，待立法院三讀後公告實施。在教師法修法草案第17條中，為了協助高中以下學校處理不適任教師，將由教育主管機關設置「專審會」，委員11至19人，納教育各界代表及各專家學者，協助學校審查不適任教師。

修法草案前幾條中，將不適任教師依性平、霸凌、教學不力及其他等分類，各有不同的教評會出席及表決比率，移到專審會後卻一視同仁採同一標準，使得朝野立委展開爭論，教師法修法進度一度卡住，2度休息協商。

此時，各團體等眼見修法不順，紛紛抗議，全國家長及教育團體聯合聲明，認為專審會是專家會議，非一般教評會，決議門檻不應比照教評會；全志盟理事長吳福濱更直批立委擱置修法，也以收集的20萬家長簽名連署，期盼教師法修好，讓不適任教師盡速離開校園。

不適任教師情節不同

直到下午4點多，立院與教育部協商出妥協版本，並獲初審通過，明定當專審會決議要取代教評會時，須依案件性質，比照各教評會的出席及表決比率；如處理性騷擾、性霸凌案件，採2分之1出席、2分之1表決即可，若是教學不力或不能勝任工作，則需3分之2出席、3分之2表決通過，才能解聘不適任教師。

教育部次長林騰蛟表示，這次修法著重於不適任教師機制，對於教師團體擔憂的教師兼任行政義務、寒暑假返校、限期升等條款等，都沒有處理，仍是維持原條文。

在教評會之外，這次修法更明確專審會的審議機制。林騰蛟解釋，分為兩種情況，一是針對教學不力案件，仍依教評會機制處置，但學校也可向主管機關申請，由專審會協助處理。另一種情況是教評會未依規定召開、審議或決議不予解聘，主管機關認為有違法之虞，在交由學校復議後未果，將逕行提交專審會審議，並可追究學校相關人員責任。

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