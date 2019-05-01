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防不當解聘教師 「教學不力」採雙軌處理

2019-05-01 13:37聯合晚報 記者馮靖惠林麗玉／台北報導

教育部長潘文忠上午出席立法院教育文化委員會，續審教師法修正案，就「教學不力」教師...
教育部長潘文忠上午出席立法院教育文化委員會，續審教師法修正案，就「教學不力」教師的解聘處理樣態進行討論。 記者黃義書／攝影
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立法院教育文化委員會今續審教師法修正案，「教學不力」教師解聘，將分兩軌處理。一是經教師評審委員會三分之二以上出席、出席委員三分之二以上審議通過；另一是教評會審議後，學校向主管機關申請教師專業審查會調查屬實，經教師評審委員會二分之一以上出席、出席委員二分之一以上通過，將解聘或不續聘。

周一審議教師法時，有立委擔心學校會不當解聘教師，例如可「資遣」處理，學校卻「解聘」。為保障教師權益，條文新增「其情節以資遣為宜者，應依第27條（資遣要件）規定辦理」。

教育部潘文忠表示，處理教學不力教師等情事，第一關一定會有教評會的處理機制，學校也可另向主管機關申請送專審會。也就是老師因為非個人表現因素而有教學不力等情事，修法增加另一個途徑，可送到專審會進行專業審議。

民進黨立委吳思瑤要求教育部針對現在的教學不力認定參考基準進行檢討，把「教學不力」和「不能勝任工作」加以區隔。

民進黨立委李麗芬說，惡行老師例如在外開補習班等，到最後都採資遣處理該怎麼辦。「教學不力」情節有輕到重，重的部分應該讓老師為自己負起責任，應有更具體的區分。

民進黨立委鍾佳濱說，「有教學不力有具體事實」和「不能勝任工作有具體事實、違反聘約且情節重大」分軌處理，第一走專審會，就限定是教學無能；第二由教評會處理，因為涉及勞資雙方的利益。他舉例，私校教師常被學校規定招生，二軌制可避免學校動輒以行政不力解聘老師。

「全國教育產業總工會」今天再度號召動員令，邀集全國各地教師工會理事長及教師，在立法院大門前持續抗議，高喊「捍衛教師尊嚴，反對惡修教師法」。全教產秘書長劉亞平表示，台灣社會並不仇視教師，這次《教師法》修法是對現職教師的尊嚴踐踏，在總統大選前大幅修法，很難不聯想是將教師視為異端寇讎。

民進黨立委許智傑表示，應將性平、霸凌案件，與教學不力、倫理案件分割，制定不同標準，不適任教師情節輕重不同，處理方式也應不同。

教育部潘文忠
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