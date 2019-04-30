霸凌紅線在哪？初審折衷版 兩邊都不埋單

立院昨天審查「教師法修正草案」，聚焦「不適任教師」，教育部長潘文忠（右）列席。記者林伯東／攝影 分享 facebook

針對教師法修法不適任教師的處理爭議，立法院教委會昨初審雖已試圖取得折衷，但不論是教師和家長團體，對此一妥協結果都不滿意。

全教總、全教產等兩大教師團體昨於立法院周圍道路集結抗議修惡，台灣家長教育聯盟等七個家長團體也在同一時間舉行記者會力挺修法，夾雜在兩大團體間，朝野立委最終通過折衷的妥協版本。

「孩子人權、受教權可以妥協嗎？」全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表達「遺憾、痛心」。她說，家長團體支持政院版草案，不管任何案件類型，教評會統統須加入外部委員，讓教師比率少於二分之一。

「若教評會組成沒問題，為什麼要修法？」彭淑燕說，性平、兒虐案本就有另外機制處理，反而是其他類型的教評會更需要加入專家學者。全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，教委會初審通過體罰霸凌案須加入外部委員，二分之一表決通過即可解聘老師，此舉將讓老師落入動輒得咎的危險境地。

「在台灣，管教與霸凌有模糊地帶。」張旭政說，台灣老師「管教」易被解讀為「霸凌」，如今修法讓被貼上「霸凌」標籤的老師易遭解聘，教育部須清楚告知教師，霸凌和管教的紅線「畫在哪裡？」

教委會明續審草案。彭淑燕說，家長團體要更嚴密「盯」後續專審會條文，「我們被迫把希望放在專審會」。七大家長團體昨發出六點聲明，支持設立縣市層級專審會、要求專審會組成教師比率也應低於二分之一、專審會應處理調查身心傷害及教學不力兩類、專審會應接受學生、家長、教師申訴要求等。