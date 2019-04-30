親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立院審議教師法
108國中會考衝刺
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
觀點評論
升學情報站
新知學習
升大學甄選攻略

霸凌紅線在哪？初審折衷版 兩邊都不埋單

2019-04-30 00:42聯合報 記者陳宛茜潘乃欣徐偉真林麗玉／台北報導

立院昨天審查「教師法修正草案」，聚焦「不適任教師」，教育部長潘文忠（右）列席。記...
立院昨天審查「教師法修正草案」，聚焦「不適任教師」，教育部長潘文忠（右）列席。記者林伯東／攝影
分享

針對教師法修法不適任教師的處理爭議，立法院教委會昨初審雖已試圖取得折衷，但不論是教師和家長團體，對此一妥協結果都不滿意。

全教總、全教產等兩大教師團體昨於立法院周圍道路集結抗議修惡，台灣家長教育聯盟等七個家長團體也在同一時間舉行記者會力挺修法，夾雜在兩大團體間，朝野立委最終通過折衷的妥協版本。

「孩子人權、受教權可以妥協嗎？」全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表達「遺憾、痛心」。她說，家長團體支持政院版草案，不管任何案件類型，教評會統統須加入外部委員，讓教師比率少於二分之一。

「若教評會組成沒問題，為什麼要修法？」彭淑燕說，性平、兒虐案本就有另外機制處理，反而是其他類型的教評會更需要加入專家學者。全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，教委會初審通過體罰霸凌案須加入外部委員，二分之一表決通過即可解聘老師，此舉將讓老師落入動輒得咎的危險境地。

「在台灣，管教與霸凌有模糊地帶。」張旭政說，台灣老師「管教」易被解讀為「霸凌」，如今修法讓被貼上「霸凌」標籤的老師易遭解聘，教育部須清楚告知教師，霸凌和管教的紅線「畫在哪裡？」

教委會明續審草案。彭淑燕說，家長團體要更嚴密「盯」後續專審會條文，「我們被迫把希望放在專審會」。七大家長團體昨發出六點聲明，支持設立縣市層級專審會、要求專審會組成教師比率也應低於二分之一、專審會應處理調查身心傷害及教學不力兩類、專審會應接受學生、家長、教師申訴要求等。

霸凌立法院教育部全教總
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

教評會教師代表比率 採折衷「2標準」

2019-04-30 00:15

新聞眼／切割「最大爭議」 八小時終見轉圜…

2019-04-30 00:55

增訂解聘門檻／3未爆彈暫不碰 回歸原點

2019-04-30 00:29

教師法8小時審議涉體罰霸凌案 降低教評會審議門檻

2019-04-29 21:46

影／教評會教師比例擬調降 教團怒：問題在校長

2019-04-29 17:04

反對教師法修惡 教團齊批教育部偏差

2019-04-29 16:51

教評會比例爭議 立委憂被無限上綱

2019-04-29 16:51

家長團體六點聲明 支持專審會但教師比例應低於二分之一

2019-04-29 15:00

不適任教師修法 教評會代表比例 依「不適任類型」區隔

2019-04-29 14:31

教師法修正草案 教團赴立院抗議「仇視教師」民粹修法

2019-04-29 14:29

籲立委挺住教師法修法 家長團體：調降教評會表決門檻

2019-04-29 14:23

教師法審議 教評會教師代表比例依不適任樣態區隔

2019-04-29 11:38

挺教師法修法 7個家長團體：還我們選擇好老師的權利

2019-04-29 11:28

影／教師法修法 全教產抗議「仇恨教師」的民粹修法

2019-04-29 11:12

影／全教總行動劇抗議教師法惡修 陷教師於水深火熱中

2019-04-29 11:05

影／家長及教育團體支持修法 籲加速淘汰不適任教師

2019-04-29 10:24

影／全教產反惡修教師法 揚言終結民進黨

2019-04-29 10:11

影／反教師法惡修 全教總抗議

2019-04-29 09:56

立院今審教師法 四大爭議點一次看

2019-04-29 00:19
看更多

熱門文章

108會考衝刺系列一／高分關鍵！國文4重點 75％都這樣考

2019-04-29 10:00

獨／台大經濟去年掛蛋 今年「雪恥」組國際軍團

2019-04-29 09:35

美和高中傳捷報 施睿濬寫下醫學系六連霸

2019-04-29 14:38

台生不到歐美讀博士 財金教授斷層嚴重

2019-04-29 09:43

雲林小一新生報到 這間小校逆勢成長六倍

2019-04-29 13:20

瞄準AI商機 交大首創智慧科學暨綠能學院招15名研究生

2019-04-29 16:55

多元入學 杜紫宸：只是亂點鴛鴦譜的胡亂分發

2019-04-29 10:48

這群苦孩子全國競技非金即銀 大成商工女噴漆手也摘銀

2019-04-29 18:26

聯電榮譽董事曹興誠返校演講 用理性角度看待台灣議題

2019-04-28 19:25

影／教師法修法 全教產抗議「仇恨教師」的民粹修法

2019-04-29 11:12

赴歐美讀博士者減 現師資斷層

2019-04-29 14:51

影／全教總行動劇抗議教師法惡修 陷教師於水深火熱中

2019-04-29 11:05

挺教師法修法 7個家長團體：還我們選擇好老師的權利

2019-04-29 11:28

教師法審議 教評會教師代表比例依不適任樣態區隔

2019-04-29 11:38

薪情差 商學院老師難尋

2019-04-29 14:51

影／全教產反惡修教師法 揚言終結民進黨

2019-04-29 10:11

北門高中、台南女中攀登麟趾山 法國交換生也參與

2019-04-29 16:22

家長團體六點聲明 支持專審會但教師比例應低於二分之一

2019-04-29 15:00

教師法8小時審議涉體罰霸凌案 降低教評會審議門檻

2019-04-29 21:46

影／教評會教師比例擬調降 教團怒：問題在校長

2019-04-29 17:04

科普環島列車今發車 環台停27站車上、站內都能玩科學

2019-04-29 10:11

北市國小爆霸凌事件 教育局：2個月內完成調查

2019-04-29 15:09

實踐大學投入地方創生 助內門打造「微旅行」

2019-04-29 19:06

影／反教師法惡修 全教總抗議

2019-04-29 09:56

大學生善用學校資源 國際學習機會多

2019-04-29 16:35

參賽從沒輸過 新竹高商電子書競賽六連霸

2019-04-29 14:39

科普環島列車開幕 行進的火車上玩科學

2019-04-29 11:07

不適任教師修法 教評會代表比例 依「不適任類型」區隔

2019-04-29 14:31

反對教師法修惡 教團齊批教育部偏差

2019-04-29 16:51

這所小學夜光天使班 不僅課輔也學木工、聽音樂會

2019-04-29 15:30

影／家長及教育團體支持修法 籲加速淘汰不適任教師

2019-04-29 10:24

科普環島列車啟程 副總統：科學要從小扎根

2019-04-29 11:44

教評會比例爭議 立委憂被無限上綱

2019-04-29 16:51

公東高工金厲害 今年全國技能競賽分區賽又獲5金1銀4銅

2019-04-29 16:05

清大製作 「清華梅園」脆梅首亮相 有錢也買不到

2019-04-29 16:03

教師法修正草案 教團赴立院抗議「仇視教師」民粹修法

2019-04-29 14:29

籲立委挺住教師法修法 家長團體：調降教評會表決門檻

2019-04-29 14:23

日本沖繩國際調酒大賽 台東專科學生抱回4項大獎

2019-04-29 20:35

寫作教室／文章收尾怎麼寫？ 延伸性結尾、多面思考

2019-04-29 13:55

處理性平體罰師 修法擬調降教評會教師比例

2019-04-29 15:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top