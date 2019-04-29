教評會比例爭議 立委憂被無限上綱

2019-04-29 16:51 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



立法院28日針對《教師法》修法進行逐條討論。（photo by施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「教評會增聘外界專家，文意規範不明恐被無限上綱。」國民黨立委柯志恩29日表示，《教師法》修法中的「教評會增聘校外專家至教師比例少於二分之一為止」的說法未臻完整。此外，她也對教育部提出的「學者人才資料庫」的人力來源存疑，明顯不尊重校長及教師的專業。

立法院29日針對《教師法》修法進行逐條討論，針對教評會人員組成比例進行討論，並將不適任教師分為「性平、兒少體罰、教學不力」等樣態處理，教育部也欲推行「學者人才資料庫」，將來方便校方於教評會聘任專家時使用。

修法文意未臻完整

柯志恩指出，教師法本應確立教師專業，教師團體希望教評會比例不變，學校、家長、老師彼此應互相信任。「少於二分之一為止」的說法未臻完整，到底是增聘一個、兩個還是三個，文意不清易被校方無限上綱，也難免有「作票」的空間。另外，教育部提出的學者資料庫，其人才選用專業標準也未具體說明，處處透露著不尊重教師和校長的專業。

同黨立委林奕華則指出，現在在學校裡，很多案子根本送不進教評會，也曾發生教評會處理完被校方高層抹消，她說，「若案件都送不進去，教育部對於教評會比例再執著也無濟於事，對老師和學校也不公平。」，至於人數組成的要多於或少於二分之一，必須首先解決文意被放大解釋的問題。

此外，教育部的「人才」定義是什麼，既然要入法就應該說清楚，也應該讓學校、教師、家長了解專家的來源，讓他們有意見表達的機會。

防堵校方權力過大

民進黨立委許智傑表示，真的不適任的教師，大家都不會有意見，家長也願意信任大部分的老師。此外，大多數的校長都是好的，威權、高壓統治的僅是少數，但「教師比例少於二分之一」訂下去，老師可能因此受到壓迫，若將權力都放在校長手上，老師可能身陷恐懼。

他也建議，對有性平、兒少體罰等具體事證的不適任教師，應與教學不力的案例分隔處理，才能勿枉勿縱，其他教師也不會提心吊膽。許智傑強調，家長、教師、學校，應合作避免不適任教師。

不過同黨立委張廖萬堅指出，性平案件有性平會比較單純，但兒少體罰在現行體制很難處理，學校也很難啟動，教師比例低於2分之1，校方行政權是否過大也值得討論，但當務之急應該是降低不適任教師淘汰的門檻，而非流於比例之爭。

對此教育部回應，針對教評會另行增聘，「少於2分之1為止」為「天花板條款」（意即比例一低於2分之1即停止聘任），不會有超額增聘的問題。此外老師擔心被校長「黑掉」，因此訂定由中央主管機關成立人才庫，相對較為客觀，並經校務會議通過後才聘任，避免行政與教師方的爭議，未來也將制定相關辦法，訂定聘期和人選。

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