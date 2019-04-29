反對教師法修惡 教團齊批教育部偏差

2019-04-29 16:51 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



兩個教師團體同時走上街頭抗議！立法院28日重審教師法修正草案，針對其中備受質疑的教評會教師代表比例條文，全國教師工會總聯合會以行動劇指出，不適任教師難以淘汰，問題不在教評會而是校長，教育部根本搞錯重點。另一邊，全國教育產業總工會則批評教育部的公聽會虛有其表，沒有聽進教師的意見。

教評會教師比例惹議

立法院28日重啟教師法修正案審議，此次審議前，先前草案中受爭議的教師寒暑假到校日數由中央訂定、教師有兼行政職之義務、未於限期內升等資遣等爭議條文，教育部皆表示將刪除修正條文。然而最大爭議點的「教評會教師代表比例降低」仍在修正草案中。

現行教師法規定，教評會未兼行政或董事的教師代表「不得少於」總額2分之1，常被外界詬病，認為難以淘汰不適任教師。因此修正草案擬將教師代表改為「少於」總額二分之一。此條文先前被提出時，便引發教師、家長雙方激烈衝突，家長團體呼籲盡速通過，讓不適任教師退出校園。教團則指修法粗糙，籲立院退回草案，請行政院重擬。

行動劇表不滿

在立法院側門，全國教師工會總聯合會以行動劇形式表達不滿，戴有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠等人面具的教師手上拿著寫有教師法修正條文的柴火道具，貼到水缸上，而水缸中的是代表教師的全教總理事長張旭政。

張旭政痛批，政府刻意將不適任教師處理不當的責任，全部推到教評會上，並任由社會以莫須有的「師師相護」攻擊教師。但事實上校長才是不適任教師處理的關鍵，因為從審議的程序起動，到行政單位的調查等都是由校長負責，最後才是由教評會審議教師是否適任，如果校長前面不作為，教評會自然也無法處理不適任教師，何來師師相護？

公聽會沒有誠意

立法院另一側，全國教育產業總工會則批評，上週審議教師法時，因為教師與家長兩方爭執不下，立法院裁定暫停審議，並召開公聽會聽取各方意見，然而在會議召開前一天，教育部才臨時通知全教產派人參加，絲毫沒有誠意，只是要讓外界覺得政府有召開公聽會聽取意見，其實是船過水無痕罷了。

而綜觀每個產業的不適任個案評鑑制度，全教產指出，諸如醫師、律師等職業，都沒被要求評鑑會中的業界代表少於2分之1，為何教師卻被苛刻待遇？而當教師被非專業人士認定不適任而趕出校園時，試問教師的專業與尊嚴該往哪擺？全教產呼籲政府將教師法草案退回重修，讓各界進行實質談話、尋求共識，不只保障學生及家長，更保障教師人權。

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