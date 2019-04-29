教師法修正草案 教團赴立院抗議「仇視教師」民粹修法
立法院教育委員會今天逐條審查教師法修正草案，不滿民進黨政府惡修教師法，全國教師工會總聯合會及全國教育產業總工會分別在立法院外抗議，全教總以行動劇表達不滿，全教產更發出動員令，號召各縣市教師到立院外抗議，高喊「反對惡修教師法」、「仇視教師、踐踏專業」。
全教總理事長張旭政表示，這次修法讓行政體系得以掌控教師工作權，完全違背教師法的立法精神，又大幅擴充解聘要件，教師動輒得咎，整部草案沒有讓教師感到一點進步，全教總要求退回修法。
張旭政說，校長才是不適任教師處理的關鍵，因為處理不適任教師案，必須由校長主導啟動程序，再由行政負責調查、蒐證，最後階段才是教評會進行審議，如果校長不啟動，或是調查、蒐證不完整，負責審議的教評會要如何解聘教師？政府不檢討校長、行政機關怠惰，卻要拿教師開刀，根本就是霸凌老師。
全教產理事長黃耀南表示，政院版教師法修正案有三分之一條文，都在細寫教師解聘、不續聘、停聘、及資遣，難道台灣的教師都是不適任教師？秘書長劉亞平也質疑，這次教師法修法根本是「民粹式立法」，堅決反對「學校東廠化」，不要修法讓教育行政機關的手伸進校園，掌握老師生殺大權。
全教產訴求，處理不適任教師的機制應維持現狀，包括學校教評會代表，未兼行政的教師代表應該維持在二分之一以上，才能展現教師專業。另外，教師法修法也沒有與時俱進，要求教師組織應該包含教師工會，讓教師工會也能參與政策訂定。
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