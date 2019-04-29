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教師法修正草案 教團赴立院抗議「仇視教師」民粹修法

2019-04-29 14:29聯合晚報 記者徐偉真林麗玉╱台北報導

立法院教育委員會今天逐條審查教師法修正草案，不滿民進黨政府惡修教師法，全國教師工會總聯合會及全國教育產業總工會分別在立法院外抗議，全教總以行動劇表達不滿，全教產更發出動員令，號召各縣市教師到立院外抗議，高喊「反對惡修教師法」、「仇視教師、踐踏專業」。

全教總理事長張旭政表示，這次修法讓行政體系得以掌控教師工作權，完全違背教師法的立法精神，又大幅擴充解聘要件，教師動輒得咎，整部草案沒有讓教師感到一點進步，全教總要求退回修法。

張旭政說，校長才是不適任教師處理的關鍵，因為處理不適任教師案，必須由校長主導啟動程序，再由行政負責調查、蒐證，最後階段才是教評會進行審議，如果校長不啟動，或是調查、蒐證不完整，負責審議的教評會要如何解聘教師？政府不檢討校長、行政機關怠惰，卻要拿教師開刀，根本就是霸凌老師。

全教產理事長黃耀南表示，政院版教師法修正案有三分之一條文，都在細寫教師解聘、不續聘、停聘、及資遣，難道台灣的教師都是不適任教師？秘書長劉亞平也質疑，這次教師法修法根本是「民粹式立法」，堅決反對「學校東廠化」，不要修法讓教育行政機關的手伸進校園，掌握老師生殺大權。

全教產訴求，處理不適任教師的機制應維持現狀，包括學校教評會代表，未兼行政的教師代表應該維持在二分之一以上，才能展現教師專業。另外，教師法修法也沒有與時俱進，要求教師組織應該包含教師工會，讓教師工會也能參與政策訂定。

全國教師工會總聯合會上午率領各縣市教師工會理事長於立法院前抗議。 記者蘇健忠／攝...
全國教師工會總聯合會上午率領各縣市教師工會理事長於立法院前抗議。 記者蘇健忠／攝影
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全國教師工會總聯合會以行動劇方式，諷刺蔡英文政府以教師法草案烹煮教師，讓教師陷於水深火熱之中。 記者蘇健忠／攝影
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全教產理事長黃耀南（右）上午因應教師法修法，號召全國教育產業工會聚集立法院抗議。...
全教產理事長黃耀南（右）上午因應教師法修法，號召全國教育產業工會聚集立法院抗議。 記者蘇健忠／攝影
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