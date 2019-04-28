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教團、家長團體「對撞」 外界始料未及

2019-04-28 23:59聯合報 記者馮靖惠／台北報導

教師法修法引發家長、教師團體「隔空交火」。圖為日前全國教育產業總工會到立法院外抗...
教師法修法引發家長、教師團體「隔空交火」。圖為日前全國教育產業總工會到立法院外抗議。 圖／聯合報系資料照片
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行政院提出教師法修正草案，希望加速淘汰不適任教師，但不少條文涉及教師既有權益，包括降低教評會教師代表比率、寒暑假到校日數由中央訂定、教師有兼行政職義務、未於限期內升等可資遣等四大爭議，引發教團反彈，家長團體則火力全開捍衛修法，兩團體「對撞」，外界始料未及。

立法院教委會今續審教師法修正草案。現行教師法規定，教評會未兼行政或董事的教師代表「不得少於」總額二分之一，常被詬病難以淘汰不適任教師，草案擬在處理不適任案時，將教師代表改為「少於」總額二分之一。

但教團高分貝反彈此一修法，認為該修法粗糙，籲立院退回草案，請行政院重擬。全教總理事長張旭政說，外界都以「師師相護」為由，要求降低教評會教師代表，但教育部應拿出數據說明修法理由，不然就是陷教師於不義；全教產理事長黃耀南也說，不適任教師處理機制現在就有，是校長沒啟動，何來教評會「師師相護」？

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，現行不適任教師處理機制不彰，在於教評會中仍以教師代表居多數，基於同儕情感，要處理掉同為教師的人勢必很為難；全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱說，目前每年只有約千分之六的教師遭不適任處理，法律過度保障，就是讓教師職業變成只進不出的吃大鍋飯，而孩子持續受到傷害。

針對教師有擔任行政職務的義務，及寒暑假到校規定等條文，教師反彈也很大。

教育部說，教師有擔任行政工作的義務及寒暑假期間要返校服務、進修或教學準備等，這是既有規定，這次修法納入，只是提升到法律位階或明確化條文，但因引發爭議，會建議立法院刪除這些條文。

草案另一爭議是引起私校教師恐慌的「未於限期內升等資遣」，教育部對此表示，修法須優於現況對教師的保障。全國私校工會理事長尤榮輝說，教育部已允諾，此條文初審時會刪除不提。

教育部行政院立法院全教總
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