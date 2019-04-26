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國中生疑遭霸凌墜樓 盧秀燕探視承諾調查真相

2019-04-26 20:58中央社 台中26日電

台中市一名國中生疑遭霸凌墜樓重傷，台中市長盧秀燕今天低調到醫院探視小朋友，她說，覺得很不捨，她向家長與小朋友承諾，會嚴格追查真相，還小朋友及家長一個公道。

這名國中生疑似因同儕言語霸凌而發生墜樓事件，目前還在醫院住院治療中，盧秀燕上午低調到醫院探視小朋友，她說，只想好好去關心學生和家長。

盧秀燕下午視察北屯區景賢路雨水下水道清疏成果時對此事件受訪指出，她覺得很不捨，校園應該是最安全、最友善的地方，竟然有同學因為受到霸凌，忍無可忍，一定是痛不欲生才會走上這條路，她的心情很沉重，一定要改善，維護校園的友愛、友善及安全非常重要，而霸凌別人的孩子也需要教育。

盧秀燕表示，這件事一定要好好處理，她向家長與小朋友承諾，會嚴格追查，讓事情有真相，還小朋友、家長一個公道，在真相還未出來前，讓有關單位好好調查。

盧秀燕認為，對於霸凌事件，如果老師一個人無法完全處理時，學校一定要有一套機制，學校要啟動機制，讓相關專責人力及組織進來，包括輔導、訓導、法律、校長等專責人力一起進來共同解決，不應該將責任都託付老師，要建立一套SOP，讓孩子在求救時知道可以找誰或機制。

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