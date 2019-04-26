國中生疑遭霸凌墜樓 中市府調查校方是否隱匿

2019-04-26 20:45 中央社 台中26日電



台中市一名國中生疑遭同學言語霸凌，向老師求助無效而墜樓，校方表示，班導師絕無消極作為。對於校方當天下午才發出「霸凌通報」，台中市教育局著手調查是否有隱匿案情。

墜樓事件中，校方對於霸凌的處置備受質疑，教育部要求教師應具備校園霸凌防制意識，避免因自身行為導致校園霸凌行為，或不當影響校園霸凌防制工作。教師並應主動覺察、評估學生人際互動情形，如果知悉霸凌事件，有通報學校的責任。

校方表示，事件發生時，先發出「校安通報」，下午和家屬接觸後，知悉在網路、通訊群組中有出現霸凌的文句，立刻發出「霸凌通報」，著手調查時發現涉及性平，已成立性別平等教育委員會調查。

校長指出，班導師在學生的評量表上有紀錄，該生需要一級輔導，班導師還是有持續觀察學生的狀況，並非外界所傳消極作為。

台中市教育局表示，日前未收到這名個案的霸凌通報，事發當天下午有收到學校發出的「霸凌通報」，針對校方是否有隱匿霸凌案情不通報的情事，正在調查。

至於校方對整起事件處理疏失、老師卡片文字爭議等，教育局表示，日後將輔導各校，在處理各項事件時，除依照標準流程處理外，應多一分同理心，有「溫度」處理事情。