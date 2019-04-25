國中生疑遭霸凌墜樓 中市教育局長探視允調查

2019-04-25 23:41 中央社 台中25日電



台中市一名國中生疑因遭同學言語霸凌向老師反映無效而墜樓，台中市教育局組成調查小組，教育局長楊振昇晚間前往醫院探視墜樓學生，承諾全力調查霸凌案、勿枉勿縱。

台中市一名男國中生疑遭到同學言語霸凌，22日自學校4樓墜落地面，雙腳腳踝變形、骨折，送醫救治。校方通報警方和台中市教育局。楊振昇、台中市議員賴佳微今天晚間前往醫院探視學生與家屬。

學生家長指出，孩子在學校受到同學的言語霸凌，受到很大的壓力，曾多次向學校輔導室求助，卻未獲回應，現在只想要知道事情的真相以及一個道歉。

時代力量籍立委洪慈庸接獲訊息後，立刻要求教育部積極調查，晚間她在臉書報告進度，確定直接啟動性別平等教育委員會調查，不用花時間等霸凌因應小組調查完才決定是否進性平程序。

台中市教育局表示，這名學生墜樓當日，除學校人員外，教育局督學獲報後，立即趕至醫院調查協助；隔日，學生意識較為清楚，學生輔導諮商中心督導及輔導員也前往醫院關懷學生及家屬，協助學校整合相關輔導資源。

教育局指出，學生疑似遭受同學言語霸凌，學校獲報後即依據「校園霸凌防制準則」組成防制校園霸凌因應小組，24日召開會議決議成立調查小組，將針對學生家屬反映校長及導師可能的言行失當，以及導師是否未即時回應學生申訴等部分展開調查。

楊振昇向家屬承諾，全力協助後續輔導與支持，「全力調查霸凌案、勿枉勿縱」。因該學生雙腳粉碎性骨折需接受多次手術，賴佳微將協助申請相關急難救助金，希望幫助學生早日復原。