親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
學生在校被霸凌
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論
新知學習

國中生疑遭霸凌墜樓 中市教育局長探視允調查

2019-04-25 23:41中央社 台中25日電

台中市一名國中生疑因遭同學言語霸凌向老師反映無效而墜樓，台中市教育局組成調查小組，教育局長楊振昇晚間前往醫院探視墜樓學生，承諾全力調查霸凌案、勿枉勿縱。

台中市一名男國中生疑遭到同學言語霸凌，22日自學校4樓墜落地面，雙腳腳踝變形、骨折，送醫救治。校方通報警方和台中市教育局。楊振昇、台中市議員賴佳微今天晚間前往醫院探視學生與家屬。

學生家長指出，孩子在學校受到同學的言語霸凌，受到很大的壓力，曾多次向學校輔導室求助，卻未獲回應，現在只想要知道事情的真相以及一個道歉。

時代力量籍立委洪慈庸接獲訊息後，立刻要求教育部積極調查，晚間她在臉書報告進度，確定直接啟動性別平等教育委員會調查，不用花時間等霸凌因應小組調查完才決定是否進性平程序。

台中市教育局表示，這名學生墜樓當日，除學校人員外，教育局督學獲報後，立即趕至醫院調查協助；隔日，學生意識較為清楚，學生輔導諮商中心督導及輔導員也前往醫院關懷學生及家屬，協助學校整合相關輔導資源。

教育局指出，學生疑似遭受同學言語霸凌，學校獲報後即依據「校園霸凌防制準則」組成防制校園霸凌因應小組，24日召開會議決議成立調查小組，將針對學生家屬反映校長及導師可能的言行失當，以及導師是否未即時回應學生申訴等部分展開調查。

楊振昇向家屬承諾，全力協助後續輔導與支持，「全力調查霸凌案、勿枉勿縱」。因該學生雙腳粉碎性骨折需接受多次手術，賴佳微將協助申請相關急難救助金，希望幫助學生早日復原。

霸凌教育局台中市

相關新聞

被霸凌學生求助無效才跳樓 老師卡片還寫「最笨方式」

2019-04-25 20:04

老師常帶頭校園關係霸凌！家長團體：速修法淘汰

2019-04-25 20:21

國中生不堪被霸凌墜樓 教長：將修法懲處失職教師

2019-04-25 16:32

台中學生跳樓案 教部：校方先送自殺通報 才送霸凌通報

2019-04-25 19:18

跳樓學生被霸凌求助老師無效？教育局：學校處理有疏失

2019-04-25 15:58

國中生跳樓傳校長要求「霸凌改意外」？校長：善意提醒

2019-04-25 12:40

熱門文章

被霸凌學生求助無效才跳樓 老師卡片還寫「最笨方式」

2019-04-25 20:04

國中生跳樓傳校長要求「霸凌改意外」？校長：善意提醒

2019-04-25 12:40

他不想浪費時間通勤不選明星高中 如今考上醫學系

2019-04-25 13:52

國中生不堪被霸凌墜樓 教長：將修法懲處失職教師

2019-04-25 16:32

跳樓學生被霸凌求助老師無效？教育局：學校處理有疏失

2019-04-25 15:58

台中學生跳樓案 教部：校方先送自殺通報 才送霸凌通報

2019-04-25 19:18

大學申請二階甄試 3校公布書審程序

2019-04-25 01:13

教部新辦法 高中老師因結婚想介聘不受滿六學期限制

2019-04-25 10:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top