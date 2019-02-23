親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
終結放榜文發酵
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

內湖民宅火警 1男死亡1女命危

直播／韓國瑜北上挺鄭世維 萬人湧入塞爆現場

終結放榜新聞 多校尊重學生意願

2019-02-23 16:57中央社 23日綜合報導

高雄地區的高中生和自學生組成「風狗浪•港都學生思潮」發起終結放榜新聞連署，高雄女中決定考試放榜後不再召開記者會，雄中傾向跟進；多數學校則尊重學生意願，也尊重媒體採訪權。

高雄地區的高中生和自學生組成「風狗浪．港都學生思潮」日前發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署活動。

雄女決定今後學測及指考等考試放榜後不再召開記者會，頂多統一發布事後官方版新聞。雄中表示，校方傾向同意跟進，但仍未決定是否要繼續召開放榜記者會，還在討論中。

建國中學秘書處指出，前兩年就已不主動安排學生受訪，這次學測適逢「5選4」新制，學生還要經過申請校系等程序，此時公布分數沒有意義。新聞稿也只會公布確定有學校的學生人數，學生個資不會曝光。

北一女校長楊世瑞表示，學測成績出來不代表同學就有理想校系可讀，加上今年新制上路，壓力又更大，這時候公布成績本就不合適，無所謂跟進或不跟進。學生的正面表現有積極涵義，若涉及競爭或隱私就不是好事。

桃園市武陵高中秘書王進傑指出，校方不會主動公布各級距人數、錄取學校等新聞，若有媒體詢問會提供相關資料供參考；是否受訪由學生自行決定，學校不會強迫學生。

台中一中校長陳木柱表示，多元社會有不同看法、主張，都應給予尊重；媒體擁有新聞自由及告知功能，民眾也有知的權利，學校提供開放平台，尊重學生的意願，「中一中的學風自由、開放」。

台中女中校長呂培川指出，順其自然，中女中本就採彈性方式，尊重學生的意願，如果不想曝光，校方也不會勉強，也尊重媒體的工作權，一切自然開放。

南一中校長張添唐說，尊重多元智慧，重視5育均衡發展，舉凡體育、科學及音樂等，學術及考試也是其中一環不會忽略，不認為考試成績好就代表是「成功」，校方會給學生各領域的舞台。學生願意受訪就受訪，不願意也尊重，但南一中不會關起媒體報導的大門。

台南女中校長鄭文儀表示，尊重學生的想法，不會主動發布新聞也不會強迫學生受訪，畢竟考試和成績是學生自己的事，學生可能也不想考試後承受另一種壓力，學校拿來做宣傳，意義也不大，他認為「終結放榜新聞」是不錯的想法。

花蓮高中教務主任李運生說，校方仍計劃在25日舉辦大學學測成績放榜記者會。

花蓮女中教務主任張家誠表示，去年成績公布就沒有發布新聞，等到確定錄取後就會發布新聞；由於輔導人員與學生相處經驗，樂見成功分享，會讓個別的努力被看見。

放榜學測南一中雄女雄中
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

拒絕放榜新聞 中一中校長呼籲「尊重」不要變一言堂

2019-02-23 16:02

終結放榜新聞！雄女生到校長室溝通1小時獲允諾書

2019-02-23 15:22

拒絕放榜新聞 北市明星高中簽署承諾書

2019-02-23 15:27

雄女雄中學生「終結放榜新聞」 時力議員林于凱致敬

2019-02-23 15:25

教長聲援終結放榜新聞 教育是希望成就不一樣的孩子

2019-02-23 14:21

雄中雄女學生連署：終結放榜新聞

2019-02-23 12:40

「拒絕成功模板」 教部、人本肯定

2019-02-23 12:39

建中、北一女有共識：不再發放榜新聞

2019-02-23 12:38

北市議員發函學校：減少滿級分報導

2019-02-23 12:38

雄中雄女發起「終結放榜新聞」連署 高市教育局長認同

2019-02-23 11:33

雄女「拒絕放榜」 建中、北一：配合不再發布

2019-02-23 11:33

雄女「拒絕放榜」 市議員呱吉發文聲援

2019-02-23 11:13

高中生連署拒放榜新聞 教育部肯定學生訴求

2019-02-23 11:05

終結放榜新聞 雄女校長參與連署雄中校長原則支持

2019-02-23 10:29

終結放榜新聞…雄中雄女學生發起連署 學者、教團力挺

2019-02-23 01:42

終結放榜新聞 北市議員邱威傑發文聲援

2019-02-22 23:00
看更多

熱門文章

雄女「拒絕放榜」 建中、北一：配合不再發布

2019-02-23 11:33

校長與神祕女子星巴克門口約會 來去匆匆都為偏鄉孩子

2019-02-22 19:58

終結放榜新聞…雄中雄女學生發起連署 學者、教團力挺

2019-02-23 01:42

終結放榜新聞 雄女校長參與連署雄中校長原則支持

2019-02-23 10:29

未受年改影響 高普考需用人數較去年多

2019-02-22 23:52

這位校長穿短褲上班 只因學生問了這個問題

2019-02-23 11:47

警察轉考國營事業 獨門「地毯式掃描」有一套

2019-02-22 22:41

雄女「拒絕放榜」 市議員呱吉發文聲援

2019-02-23 11:13

108年新課綱將上路 王政忠：沒師資就沒課綱

2019-02-22 17:58

高中生連署拒放榜新聞 教育部肯定學生訴求

2019-02-23 11:05

終結放榜新聞 北市議員邱威傑發文聲援

2019-02-22 23:00

教長聲援終結放榜新聞 教育是希望成就不一樣的孩子

2019-02-23 14:21

拒絕放榜新聞 中一中校長呼籲「尊重」不要變一言堂

2019-02-23 16:02

終結放榜新聞！雄女生到校長室溝通1小時獲允諾書

2019-02-23 15:22

走秀主持代言不斷 崑山科大王家盈明星臉演藝實力兼具

2019-02-23 16:05

成大碩士班考試人數居冠 14042人搶進企業最愛大學

2019-02-23 15:59

拒絕放榜新聞 北市明星高中簽署承諾書

2019-02-23 15:27

雄中雄女發起「終結放榜新聞」連署 高市教育局長認同

2019-02-23 11:33

教育創新100／五味屋創辦人顧瑜君：孩子專屬，用態度換夢想的商店

2019-02-22 17:09

終結放榜新聞 雄女發起連署雄中傾向跟進

2019-02-22 22:51

香港嶺南、早稻田首度參展大博會 私大祭480萬獎學金

2019-02-23 11:13

放棄警察拚考國營事業 「地毯式」攻略奏效

2019-02-22 23:53

考試新聞是否受訪？中女中：學生有意願才安排

2019-02-23 16:33

雄中雄女學生連署：終結放榜新聞

2019-02-23 12:40

校園我最棒／龍華科大生 入榜企業最愛

2019-02-22 23:31

樹德科技大學 百萬獎學金、培育產業菁英

2019-02-22 21:00

雄女雄中學生「終結放榜新聞」 時力議員林于凱致敬

2019-02-23 15:25

2019大學博覽會 陸官培養允文允武人才

2019-02-23 15:29

大學博覽會 最高祭480萬獎學金

2019-02-23 12:37

建中、北一女有共識：不再發放榜新聞

2019-02-23 12:38

「拒絕成功模板」 教部、人本肯定

2019-02-23 12:39

2019大學博覽會 樹德科大祭出百萬獎助學金

2019-02-23 15:25

北市議員發函學校：減少滿級分報導

2019-02-23 12:38

泰晤士亞太地區大學排名 東華向上提升10名

2019-02-22 17:58

大學生駐村培訓1周 走訪村庄廟會包裝洋桔梗

2019-02-23 11:35

第1梯次技能檢定 准考證26日寄發

2019-02-23 12:50

終結放榜新聞 多校尊重學生意願

2019-02-23 16:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top