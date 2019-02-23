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毆搶運將依累犯判刑 上訴可適用775號釋憲

2019-02-23 16:40中央社 台北23日電

吳姓男子駕車不滿計程車司機按喇叭及超車，攔停計程車及毆打司機還搶走鑰匙1串，27天後見警才交出鑰匙。高院認定為累犯，判刑6月。本案若上訴，可適用大法官第775號解釋。

高院資深法官指出，因本件為大法官昨天做出第775號解釋(累犯一律加重最低本刑違憲)之前就已宣判，可知高院判決不受解釋意旨約束，不過因本件還可上訴三審最高法院，若案件上訴，三審法官須就大法官775號解釋意旨進行裁量；吳男則可具狀指摘適用大法官775號解釋，請求輕判。

台灣高等法院今天公布判決書指出，吳姓男子在民國106年8月6日上午6時許，駕車沿台北市大安區基隆路高架道路由北往南方向行駛，過程中數度違規跨越雙黃線變換車道，因不滿後方計程車司機按喇叭示警並超車，竟駕車超車到計程車前方攔停，待司機下車理論時，持手電筒防衛棒毆打司機，還擅自拔走計程車鑰匙1串（含汽車鑰匙及住家鑰匙）就駕車離去，造成計程車司機無法發動車輛，而受困在高架道路上。

判決書指出，計程車司機報警處理後，警方於同年9月1日循線找到吳男，吳男才將鑰匙交給警察。

高院審酌，吳男犯案當下為44歲成年人，明知行車糾紛應以理性態度處理，卻持手電筒防衛棒毆打被害人，審酌他有妨害自由前科，為5年內再犯罪，視為累犯，且至今未與被害人和解，犯行構成傷害罪及強制罪，因一行為觸犯二罪，從一較重的傷害罪論罪，判他6月徒刑，得易科罰金新台幣18萬元；全案還可上訴。

計程車大法官傷害罪
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