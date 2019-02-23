學者觀點／對比美國三振法「我國大法官很敢」

2019-02-23 01:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



大法官解釋認為累犯加重刑度違憲，引發學者兩派論法。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

司法院大法官會議昨作出釋字第七七五號解釋，指累犯加重本刑至二分之一規定，違反比例原則宣告違憲。政大法律系教授廖元豪說，美國加州在二○○三年規定，只要第三度犯重罪一律處無期徒刑，美國聯邦最高法院認為「三振法」合憲，相較之下，我國大法官很敢去干預立法者判斷。

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋則表示，肯定大法官的解釋。台灣的做法是滿先進的象徵，累犯一律加重的規定，確實有違反比例原則的疑慮。

廖元豪說，大法官這次算是滿激進的，對立法機關審查跟干預很嚴，像湯德宗大法官部分不同意見書指出，世界各國制度不一，幾乎沒見過憲法法庭去幫忙立法者衡量。因立法者自己有衡量，可能認為累犯很嚴重，大法官是不是要去干預？大部分國家沒這麼做，我們大法官這麼做了！

廖元豪說，比較美國加州的「三振法」也是針對累犯，凡是犯重罪者，第三次犯一律處無期徒刑，當初也有人質疑違憲。但美國聯邦最高法院以五比四認定合憲，用的標準不是比例原則，理由是其並不構成「嚴重不合比例」（grossly disproportionate）。也就是說，法院認為第三次就無期徒刑，沒有太嚴重啦！

雖然兩者條文與兩國制度不同，但美國的最高法院對於介入「立法者設定之量刑範圍」會更猶豫。相較之下，我國大法官很願意也很敢去干預立法院判斷。

廖元豪指出，大法官要去衡量何謂「罪刑相當」很困難，但如果某一個法沒有去看個案需求、嚴重程度，一律都罰多重，大法官就會比較有意見，認為不合比例原則。

沈伯洋坦言，沒想到台灣修法進度很快，一方面在吵酒駕要用重刑，與七七五號解釋某種程度上有緊張關係。但必須要讓民眾知道，嚴刑峻罰可能是短期特效藥，從長遠來看不是好事。歷年來酒駕都加重很多次，每次都是特效藥效果，最終都沒解決問題。他認為要不要加重刑責，應回歸具體個案認定，而非一律加重。