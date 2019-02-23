親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
累犯加重刑違憲
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

學者觀點／對比美國三振法「我國大法官很敢」

2019-02-23 01:07聯合報 記者賴佩璇／台北報導

大法官解釋認為累犯加重刑度違憲，引發學者兩派論法。 圖／聯合報系資料照片
大法官解釋認為累犯加重刑度違憲，引發學者兩派論法。 圖／聯合報系資料照片
分享

司法院大法官會議昨作出釋字第七七五號解釋，指累犯加重本刑至二分之一規定，違反比例原則宣告違憲。政大法律系教授廖元豪說，美國加州在二○○三年規定，只要第三度犯重罪一律處無期徒刑，美國聯邦最高法院認為「三振法」合憲，相較之下，我國大法官很敢去干預立法者判斷。

台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋則表示，肯定大法官的解釋。台灣的做法是滿先進的象徵，累犯一律加重的規定，確實有違反比例原則的疑慮。

廖元豪說，大法官這次算是滿激進的，對立法機關審查跟干預很嚴，像湯德宗大法官部分不同意見書指出，世界各國制度不一，幾乎沒見過憲法法庭去幫忙立法者衡量。因立法者自己有衡量，可能認為累犯很嚴重，大法官是不是要去干預？大部分國家沒這麼做，我們大法官這麼做了！

廖元豪說，比較美國加州的「三振法」也是針對累犯，凡是犯重罪者，第三次犯一律處無期徒刑，當初也有人質疑違憲。但美國聯邦最高法院以五比四認定合憲，用的標準不是比例原則，理由是其並不構成「嚴重不合比例」（grossly disproportionate）。也就是說，法院認為第三次就無期徒刑，沒有太嚴重啦！

雖然兩者條文與兩國制度不同，但美國的最高法院對於介入「立法者設定之量刑範圍」會更猶豫。相較之下，我國大法官很願意也很敢去干預立法院判斷。

廖元豪指出，大法官要去衡量何謂「罪刑相當」很困難，但如果某一個法沒有去看個案需求、嚴重程度，一律都罰多重，大法官就會比較有意見，認為不合比例原則。

沈伯洋坦言，沒想到台灣修法進度很快，一方面在吵酒駕要用重刑，與七七五號解釋某種程度上有緊張關係。但必須要讓民眾知道，嚴刑峻罰可能是短期特效藥，從長遠來看不是好事。歷年來酒駕都加重很多次，每次都是特效藥效果，最終都沒解決問題。他認為要不要加重刑責，應回歸具體個案認定，而非一律加重。

大法官酒駕立法院司法院
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

累犯不分情節加重刑度 大法官：違憲

2019-02-22 23:53

新聞眼／保障人權？衝擊全民「正義觀」

2019-02-22 23:53

法官喊挺：累犯加重刑度滿多餘的

2019-02-23 01:01

累犯抓都抓不完…員警疑：打擊酒駕玩假的

2019-02-23 00:52

立委憂「從輕量刑」 影響酒駕虐童修法

2019-02-23 00:14

酒駕累犯修法 法務部：會調整方向

2019-02-23 00:08

【即時短評】大法官重人權 誰為司法輕判開藥方？

2019-02-22 23:32

大法官針對累犯775號解釋 國民黨憂心影響酒駕修法

2019-02-22 22:02

接地氣 大法官用「寶可夢」寫釋憲意見書

2019-02-22 21:52

大法官解釋累犯加重本刑違憲 基層員警罵翻

2019-02-22 20:57

酒駕累犯別指望輕判 釋憲認為特別惡性加重沒問題

2019-02-22 20:21

大法官認累犯加重其刑違憲 綠委：民眾不能接受

2019-02-22 18:35

累犯加重其刑違憲 基層法官說話了：很棒！

2019-02-22 18:28

重罰累犯違憲！法務部：酒駕修法會尊重大法官解釋

2019-02-22 17:55

釋字775號保障人權 大法官：累犯不分情節一律加重違憲！

2019-02-22 16:37
看更多

熱門文章

18年前車禍糾紛！男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

2019-02-22 11:07

蘆洲虐童案 打兒母訴苦「不是壞媽媽」

2019-02-22 06:56

台南隨機殺人案！ 婦人無故遭陌生女刺殺腸子外露

2019-02-22 21:08

逛好市多驚見OL坐在手推車 顧客批：有夠懶

2019-02-22 12:50

豪宅性侵偷拍女子 富少李宗瑞確定要關29年10月

2019-02-22 11:31

蘆洲爆虐兒！母暴打2歲兒逼吃地上飯菜 百名網友深夜找上門

2019-02-22 03:05

台中女子量販店上要跳樓 救下後只是一直哭

2019-02-22 17:54

5車連環撞 中山高五股泰山段南下全線封閉

2019-02-22 20:24

醫手術台上麻醉性侵孕婦 診所被蛋洗砸車洩憤

2019-02-22 12:39

馬英九洩密案柯建銘自稱后羿 「我要射下馬英九！」

2019-02-22 10:29

馬英九被控洩密更一審開庭 有罪無罪這審說了算

2019-02-22 08:24

釋字775號保障人權 大法官：累犯不分情節一律加重違憲！

2019-02-22 16:37

兩大幫派債務糾紛上演追車槍戰 竹縣警接力掃蕩

2019-02-22 14:54

壓力太大？蘆洲虐童母親傳服藥輕生 救護人員馳援

2019-02-22 17:02

長期積怨 基隆驚傳兄持刀殺死親弟弟

2019-02-22 16:01

馬英九被控洩密搏無罪 柯建銘：捍衛憲政體制

2019-02-22 11:25

扯！騎士酒駕判無罪 他辯不知酒氣未退法官真信了

2019-02-22 10:52

累犯加重其刑違憲 基層法官說話了：很棒！

2019-02-22 18:28

角頭「要命小方」小弟出殯 近百輛名車送行

2019-02-22 18:35

父拋家棄子50年 臨終前兒探視「即便恨、他還是爸爸」

2019-02-22 15:57

「香奈兒比丘尼」啖肉又喝酒 高雄現蹤通緝落網

2019-02-22 10:26

敬鵬大火6消防員殉職 董事長等6人起訴火場指揮官無責

2019-02-22 10:28

疑10多年前車禍引殺機 男當友人妻小面砍死他

2019-02-22 08:23

「誰摔死李新」風暴不斷 羅淑蕾：郭新政想選立委啦！

2019-02-22 12:01

接地氣 大法官用「寶可夢」寫釋憲意見書

2019-02-22 21:52

又傳虐童！嬰兒腿部潰爛滲血 保母辯冰敷太久

2019-02-22 22:33

蘆洲虐童父母身分曝光 長期失和鬧離婚爭監護權

2019-02-22 11:10

60K工作到手 工程師報到慢半拍變失業

2019-02-22 19:42

北市仁愛名醫駕賓士車 碾斃路倒洗腎男

2019-02-22 16:37

蘆洲虐童影片是母自拍 社工：她想要老公返家照顧孩子

2019-02-22 11:39

瑪莉兄弟高雄版？路上一整排硬幣 婦人：袋子破了

2019-02-22 11:59

影／這款老母！虐兒自拍 傳給外遇老公看

2019-02-22 15:33

好友請他照顧小女友 他竟帶回家性侵

2019-02-22 22:35

汐止豆花店火災 老闆娘燒傷送醫急救

2019-02-22 11:12

歌仔戲國寶為女婿作保受拖累 名下萬坪土地下月法拍

2019-02-22 14:35

「妹妹要不要看A片？」 基隆驚傳變態小黃司機

2019-02-22 11:02

土庫國中前校長辦校外教學 疑涉貪汙今被起訴

2019-02-22 11:31

3次夫妻吵架鬧上警局 蘆洲受虐兒在驚恐中成長

2019-02-22 13:18

馬英九問蔡英文：妨害司法公正罪怎毫無進展？

2019-02-22 12:20

「別讓他變下個台大宅王」 校方出動調查恐怖情人

2019-02-22 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top