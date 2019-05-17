賀陳旦：因未落實多元化 拔官理由古怪

2019-05-17 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



交通部前部長賀陳旦說，若以「未落實平台多元化政策」為由，就要撤換中華郵政董事長和總經理「實在古怪」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中華郵政智慧物流中心招租案延燒。交通部官員日前指從交通部前部長賀陳旦到現任部長林佳龍，都多次要求中華郵政打造共同平台，最後招租卻未設定承租上限。賀陳旦昨受訪表示，他不記得有無做此提醒，但他認為，「未落實平台多元化政策」應不構成撤換董事長和總經理理由。

交通部官員前天向媒體表示，智慧物流中心是中華郵政非常重大的投資案，從賀陳旦到林佳龍，多次會議都強調要打造共用平台，讓更多廠商分享建設好處，促進跨境電商物流業者蓬勃發展。未料最後招租規則沒設定承租上限，「許多人都很傻眼」。

賀陳旦昨說，他不確定當時有講過這樣的話，經查相關訊息也並未找到有此指示。但他認為，若以「未落實平台多元化政策」為由，就要撤換董事長和總經理，「實在古怪」。

賀陳旦表示，招標決策上若交通部有核定的權利，當然交通部的「提醒」，中華郵政必須遵守。但中華郵政招標文件若無須交通部核定，交通部的提醒，「就只是提醒」，不應要求中華郵政必須照辦。畢竟產業應有其判斷，未來成敗結果也是自負，除非是違背程序、私下作主，否則「不應該是交通部講過了，他就非改不可，更不能當成是拔官的理由」。

賀陳旦表示，是否多元招標應是在招租初期就訂定遊戲規則，不能因此時有他人陳情而改變，「再怎樣也不能在此時突然覺悟了、要改變了，這交代不過去」，對得標廠商也說不過去。