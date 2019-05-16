郵政物流招租爭議 前老總爆3大外力介入

2019-05-16 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



中華郵政總經理陳憲着昨出面回應，指自己是在評選出爐後才被要求修改「遊戲規則」。記者杜建重／攝影 分享 facebook

評選出爐 交部才要求改遊戲規則

中華郵政智慧物流中心招租惹議，中華郵政董事長魏健宏、總經理陳憲着雙雙下台。陳憲着昨首度露面說明，並點名民意代表、相關長官、其他廠商三大外力介入；針對政院和交通部稱早就不斷提醒要多元招標，陳也強調是在評選出爐後才被要求修改「遊戲規則」，直指「台灣太多政治力，將使台灣繼續沉淪」。

物流中心斥資近百億興建的倉儲，切割十五個單元招租，評選最優為PChome，規畫承租十五單元，形同只有一家廠商進駐。行政院認為，中華郵政在招標文件未設定承租上限，督導此案的魏健宏、陳憲着遭撤換。

陳憲着昨天說，當年中華郵政總公司旁華光特區將開發，原有郵務作業中心須遷移，二○一三年內政部商洽郵政購置桃園龜山產業園區，二○一五年完成。原本荒煙蔓草，招租廠商沒興趣，直到二○一六年參與家數增加，卻無廠商願簽意向書。

陳憲着說，去年園區將建地上物，再不積極招商恐閒置，去年十一月公告招標作業，專案小組辦理合約規範時原則希望多家廠商進駐，但考慮萬一限制太嚴，沒廠商來或來得少，甚至大型電商或物流無法進入，因此未設定承租數。招標文件公告四十天審閱期，外界也無異議。

陳憲着強調，審標由專家學者負責，但交通部在評選出爐後才要求協調，讓三家資格廠商都進駐，並要求在最短時間內達成，他「就是不想有疏失、會違法，才讓民意代表、上級長官，對我不滿意」。

陳憲着數度強調，「我們有太多政治力介入」，自認沒有不適任之處，希望不要再汙衊、構陷、抹黑，也希望台灣拒絕這樣的風氣。

將暫代董事長的交通部政次王國材昨說，他接手時確實評選PChome為最優，立委陳情認為不具公益性，他才提出以兩全其美方式，維持PChome拿到標案，但讓更多人參與。

王國材說，招標過程與文件都沒問題，交通部是善意方式協商，加上過去三版計畫書都提到公用物流平台，因此請郵政與PChome談，但未談成。