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魏健宏去職 交部官員抱屈

2019-05-16 00:07聯合報 記者吳姿賢曹悅華／台北報導

中華郵政物流園區案惹議，行政院要求董事長魏健宏下台負責。 圖／聯合報系資料照片
中華郵政物流園區案惹議，行政院要求董事長魏健宏下台負責。 圖／聯合報系資料照片
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交通部昨證實，中華郵政董事長魏健宏因督導不周確定去職，這將是中華郵政百年來首度總座、董座任期未屆滿同時下台，但仍須經董事會完成程序。魏健宏昨整天未接電話，總經理陳憲着受訪說，「同仁沒有錯，不忍心要求他們更改遊戲規則，我離開真的沒關係。」

有交通部官員私下表示，智慧物流中心是中華郵政重大投資案，魏健宏過去也多次提醒，物流中心要透過最有利方式跟眾多廠商分享，，沒想到最後完全沒照他意見走，顯示魏健宏在中華郵政裡被架空、被蒙在鼓裡。

至於魏健宏是否因派系問題被拔官，官員說，不敢直接揣測，但「魏董真的很冤枉」，現在風波鬧大，要多找一個人「玉石俱焚」。

中華郵政

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