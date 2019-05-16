物流園區風暴…中華郵政董座也被下台 政院讓PChome繼續訂約

預計明年底完工的中華郵政智慧物流園區爆發招標爭議，行政院秘書長李孟諺昨表示，行政院與交通部一起檢視招標的過程與文件，確定由PChome繼續完成訂約、決標程序；政院認為招標條件有問題，除了撤換中華郵政總經理陳憲着，也將要求交通部請中華郵政董事長魏健宏下台負責。

中華郵政公司智慧物流園區案爆發爭議，政院要求董事長、總經理下台負責。圖為中華郵政台北郵件處理中心。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

詹痛批竟被扭曲成弊案

斥資二二○億的物流園區倉儲空間切割為十五個單元招租，PChome提出企劃案承租全部十五個單元，並取得第一順位資格後，中華郵政遭質疑獨厚特定廠商。十四日陳憲着突然「被退休」，PChome董事長詹宏志發千字文質疑「有力高層人士」介入標案；昨天更舉行記者會，指此案被扭曲成弊案，揚言另尋土地自建跨境電商物流中心。

PChome董事長詹宏志（右）昨天說，「如果弊案在我這邊，可以把我頭拿下來」。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

政院指招標設計有疏漏

在詹宏志高分貝抗議後，行政院也舉行記者會，秘書長李孟諺表示，中華郵政在此次招標文件的設計上有疏漏，沒有設定每家承租業者申請承租單元的上限，以致於允許PChome提出十五個單元全部承租的計畫；然而行政院與交通部檢視招標過程與文件後，仍決定繼續讓PChome完成訂約、決標的程序。

李孟諺指出，招標雖有不公平之處，但招標文件裡並沒有承租上限的規定。不過後續行政院也會要求交通部督導好，要求PChome實現打造台灣大型物流中心的承諾，落實物流中心是一個公共化、公用的平台。

工會質疑續得標卻換人

行政院同意由PChome繼續承租中華郵政智慧物流園區，卻懲處依法執行標案的陳憲着與魏健宏，也引發爭議與陰謀論。中華郵政工會質疑，政院讓PChome得標，代表一切符合法律，「那隨便換掉人是什麼意思？」甚至直指行政院換掉魏，是針對前院長賴清德來的。

中華郵政公司智慧物流園區案爆發爭議，政院要求董事長魏健宏下台負責。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「有力高層人士」是誰？

李孟諺表示，陳憲着人事案，過去交通部長林佳龍已多次向行政院長蘇貞昌反映 ，認為陳有諸多不適任的狀況，特別是這次物流中心的招標，陳憲着確實沒有善盡包括招標前文件的訂定、監督等責任；魏健宏身為董事長，在招標評選過程中，也沒有善盡監督的責任，將要求交通部讓魏下台，負起監督不周的責任。

誰是詹宏志直指介入的「有力高層人士」？李孟諺說，這是PChome的誤解，事實上行政院長蘇貞昌不清楚整個招標的過程，應該是詹宏志的多慮與臆測。