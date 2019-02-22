網友熱議好樂迪與錢櫃合併 擔心變「好貴」

2019-02-22 20:05 聯合新聞網 綜合報導



網友認為錢櫃與好樂迪的「合併」吵了多年，完全不意外。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

好樂迪與錢櫃宣布合併，兩者身為台灣二大連鎖KTV，不僅是在財經股市投下一只震撼彈，同樣在消費者族群中引爆討論熱潮，許多網友紛紛開始好奇，兩者經營方針差異頗大，若合併之後的品牌會往哪種風格發展。

好樂迪昨日（21）經台灣證券交易所公告，今日因有重大消息公布，將暫停交易一天後，就已吸引許多人上網預測「即將發生什麼事」。好樂迪與錢櫃彼此競爭長達多年，前者主打學生客群、價錢親民，而錢櫃則是以上班族為主、提供更多元服務，在2003年時，兩者也曾獲公平會同意有條件式合併，但因經營理念及換股比例歧見而撤銷，如今確認合併，也讓許多人反應「完全不意外」。

面對好樂迪與錢櫃強強聯手，網友希望將來可以留下錢櫃的熱食區，笑稱「錢櫃牛肉麵不能亡！」、「可以考慮取名『迪櫃』（甜粿台語諧言），還可以用無限供應甜粿來打名聲」，但也有人擔心「兩大品牌要合併，以後不會變『好櫃（貴）』KTV吧？」

網友反應多半還是希望兩家業者結合後可以做出轉變，錢櫃的餐點雖然好吃，但裝潢和設備都給人老舊的感覺，不只歌曲選擇少、價位上也比較高；好樂迪雖然主攻學生市場，可與台北的星聚點相比，還是偏貴，而且環境小、自助吧不吸引人。因此，如果錢櫃、好樂迪合併後是同樣的服務、環境，不只沒有太大差別，若因合併後價格變貴，就真的是「好貴KTV」了。