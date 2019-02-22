北京挺華為：5G不是某國或某幾國專屬

2019-02-22 18:08 世界日報 中國新聞組／北京22日電



華為技術遭質疑。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝 分享 facebook

針對華為參與歐洲國家5G建設遭質疑，中國外交部發言人耿爽21日表示，5G技術「不是某個或某幾個國家的專屬」，中國希望各國能「基於自己獨立判斷」，作出符合時代潮流的選擇。英國高級官員20日則表示，英國能控制使用中國華為技術公司電信設備的風險，而且未發現華為進行任何惡意活動的證據。

中央社報導，耿爽表示，第五代行動通信技術（5G）作為一項前沿科技，「不是某個或某幾個國家的專屬」，而是關乎全球經濟發展、世界各國利益和人類文明進步的大事。5G技術是全球化大潮下各國交流合作的產業，是國際社會共同的高科技創新成果。

耿爽又說，中方將繼續秉持「共商、共建、共享」，與各方共同把握新一輪科技革命帶來的巨大發展機遇，加強包括5G在內的科技交流合作，努力實現共同發展，為促進全人類的福祉作出積極貢獻。

他指出，在這個過程中，中方希望各國都能「基於自己的獨立判斷，作出符合自身利益也符合時代潮流的判斷和選擇」。

另據路透報導，英國國家網路安全中心（NCSC）執行長馬丁（Ciaran Martin）指出，英國尚未決定對國家5G網路的安全政策，但使用華為的設備將受到精密監督和政府嚴格控管。馬丁在布魯塞爾一項網路安全會議說：「我們對華為的監督機制堪稱全世界最嚴格和嚴密。」

被問到美國是否向英國提出任何證據以支持對華為的指控，他回答說：「如果有華為惡意活動的證據，我有義務提出報告。我們還不需要這麼做。」

美國更帶頭指控華為幫助中國進行間諜活動，並呼籲盟國不要使用華為的技術。馬丁表示，美國政府要自己說明有何關於華為的情資。他又說：「如果大家看看我們公布的詳細報告，我們提出了控制風險的方法。」

中國專家：孟晚舟可望獲釋

此外，南華早報報導，中國國家創新與發展戰略研究會秘書長助理謝茂松在年度中國研討會上表示，他預料中美可在這次華盛頓的談判上達成一些協議，並將會在這次協議的基礎上在未來三個月持續進行談判。

謝茂松說，估計中美可於3月達成某種協議，孟晚舟可望於4月或5月獲釋。據報導，謝茂松身兼中共中央黨校副教授，專門訓練高層黨員。