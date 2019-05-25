拍同志接吻照被辱罵 英攝影師：會繼續拍下去
來自英國倫敦的攝影師 Stella Asia Consonni 因為自己剛經歷分手而開始拍攝了一系列名為「Love me」的情侶攝影集，邀請各種不同身份、性別的戀人參與拍攝「親吻照」，當時引發社群對同志族群的不滿與歧視。因為這場負面討論，更讓 Stella Asia Consonni 下定決心要拍攝更多照片、要更擴大舉辦，要讓所有人都看見美麗愛情存在於任何情侶身上的可能。
一閉上眼
世界便遠遠離去
只有你溫柔的重
—— 谷川俊太郎《接吻》
接吻，是閉上眼後你成為我的全世界，是以嘴唇連接兩顆心的證明，是一句我愛你的具體實現。被視為是相愛印記的接吻，其實除了可以傳達戀人之間的情意，也能帶給第三者快樂與勇氣。
來自英國倫敦的攝影師 Stella Asia Consonni 拍攝了一系列《Love me》的情侶攝影集，邀請各種不同身份、性別的戀人參與拍攝，記錄下兩人相愛相擁相吻的畫面，並在 2019 年四月底舉辦個人展覽。
Stella Asia Consonni 接受外媒《Dazed》採訪時，表示之所以會開始拍攝情侶親吻照，是因為自己剛經歷一段感情的結束，她希望透過拍攝，找回對愛情的憧憬與嚮往。剛開始拍攝計畫時，她幾乎無法直視熱戀中的情侶，但很快地，她就意識到「真正面對」才是處理情傷最好的方式，於是她開始認真投入拍攝，最終也如願獲得滿意作品。她直言：「雖然過程比預期的痛苦，但拍攝情侶接吻照對治療情傷非常有效。」
在 Stella Asia Consonni 的作品中，可以清楚看見每一對戀人接吻的樣子。他們投入，撫摸，擁抱，牽手，自然不費力地用全身的肢體向對方表現愛意。根據《紐約時報》報導，曾有學者在《性行為檔案》（Archives of Sexual Behavior）期刊上發表一份關於接吻的調查問卷結果，其中有受訪者表示，當他們處在一段穩定關係中，讓他們感覺幸福的是親吻的頻率，而不是性交。
親吻的力量超乎我們想像，除了能增進戀人之間的幸福感以外，也給予 Stella Asia Consonni 再次面對感情的力量。
在舉辦此次展覽以前，Stella Asia Consonni 曾在社群上釋出同志情侶的親吻照，當時引發了大量的社群不滿與歧視，攝影團隊與被攝者平白無故受到許多威脅及辱罵。因為這場社群的負面討論，更讓 Stella Asia Consonni 下定決心要拍攝更多照片、要更擴大舉辦，要讓所有人都看見美麗愛情存在於任何情侶身上的可能。包括異性、同性及任何多元組合的戀人。
戀人的濃厚愛意，可以用無數種方式傳達，可以是晨間的一杯熱咖啡，可以是再累也要講上一通電話，可以是順手買了對方好喜歡的食物，可以是只有兩個人，手牽手，親親嘴，品嚐生活中所有酸甜苦辣。
現在就轉頭，給你的戀人一個深不見底的吻吧。
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