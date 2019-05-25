拍同志接吻照被辱罵 英攝影師：會繼續拍下去

擷自Stella Asia Consonni IG 分享 facebook 擷自Stella Asia Consonni IG 分享 facebook 擷自Stella Asia Consonni IG 分享 facebook 擷自Stella Asia Consonni IG 分享 facebook 來自英國倫敦的攝影師 Stella Asia Consonni 因為自己剛經歷分手而開始拍攝了一系列名為「Love me」的情侶攝影集，邀請各種不同身份、性別的戀人參與拍攝「親吻照」，當時引發社群對同志族群的不滿與歧視。因為這場負面討論，更讓 Stella Asia Consonni 下定決心要拍攝更多照片、要更擴大舉辦，要讓所有人都看見美麗愛情存在於任何情侶身上的可能。

一閉上眼 世界便遠遠離去 只有你溫柔的重 —— 谷川俊太郎《接吻》

接吻，是閉上眼後你成為我的全世界，是以嘴唇連接兩顆心的證明，是一句我愛你的具體實現。被視為是相愛印記的接吻，其實除了可以傳達戀人之間的情意，也能帶給第三者快樂與勇氣。

來自英國倫敦的攝影師 Stella Asia Consonni 拍攝了一系列《Love me》的情侶攝影集，邀請各種不同身份、性別的戀人參與拍攝，記錄下兩人相愛相擁相吻的畫面，並在 2019 年四月底舉辦個人展覽。

Stella Asia Consonni 接受外媒《Dazed》採訪時，表示之所以會開始拍攝情侶親吻照，是因為自己剛經歷一段感情的結束，她希望透過拍攝，找回對愛情的憧憬與嚮往。剛開始拍攝計畫時，她幾乎無法直視熱戀中的情侶，但很快地，她就意識到「真正面對」才是處理情傷最好的方式，於是她開始認真投入拍攝，最終也如願獲得滿意作品。她直言：「雖然過程比預期的痛苦，但拍攝情侶接吻照對治療情傷非常有效。」

在 Stella Asia Consonni 的作品中，可以清楚看見每一對戀人接吻的樣子。他們投入，撫摸，擁抱，牽手，自然不費力地用全身的肢體向對方表現愛意。根據《紐約時報》報導，曾有學者在《性行為檔案》（Archives of Sexual Behavior）期刊上發表一份關於接吻的調查問卷結果，其中有受訪者表示，當他們處在一段穩定關係中，讓他們感覺幸福的是親吻的頻率，而不是性交。

親吻的力量超乎我們想像，除了能增進戀人之間的幸福感以外，也給予 Stella Asia Consonni 再次面對感情的力量。

在舉辦此次展覽以前，Stella Asia Consonni 曾在社群上釋出同志情侶的親吻照，當時引發了大量的社群不滿與歧視，攝影團隊與被攝者平白無故受到許多威脅及辱罵。因為這場社群的負面討論，更讓 Stella Asia Consonni 下定決心要拍攝更多照片、要更擴大舉辦，要讓所有人都看見美麗愛情存在於任何情侶身上的可能。包括異性、同性及任何多元組合的戀人。

戀人的濃厚愛意，可以用無數種方式傳達，可以是晨間的一杯熱咖啡，可以是再累也要講上一通電話，可以是順手買了對方好喜歡的食物，可以是只有兩個人，手牽手，親親嘴，品嚐生活中所有酸甜苦辣。

現在就轉頭，給你的戀人一個深不見底的吻吧。