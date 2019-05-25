反同團體將組黨 宣戰2020

2019-05-25 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



安定力量舉辦成立政黨記者會，黨主席孫繼正（中）也宣布，他將參選第12選區立委選舉。 記者江婉儀／攝影 分享 facebook

同婚合法化的同一天，反同團體安定力量宣布組黨，將進軍二○二○年的國會選舉，預計在全台提名十席以上的區域立委，並搶攻不分區立委席次。盟友下一代幸福聯盟樂觀其成，批這次同婚修法不僅重挫國人對民主制度的信心，對教育、人倫、家庭結構產生劇烈變動，讓台灣的孩子淪為政治正確下的白老鼠，呼籲全台愛家朋友團結，明年用選票制裁違背公投民意的政治人物。

幸福盟理事長曾獻瑩說明，去年底的九合一大選，愛家三公投以超過七百多萬的公投民意，通過公投門檻，期待在民法中定義婚姻應限定一男一女，若要規範同性伴侶共同生活，則應以民法婚姻規定以外的「其他形式」保障。

曾獻瑩除感謝在立院支持愛家公投的國民黨團、其他各黨委員，也感嘆支持愛家的立委人數太少，希望安定力量組黨後，能成為一股正面的制衡力量，一起守護家庭價值；同時呼籲台灣社會勿再沉默，鼓勵七六五萬民眾在明年大選要站出來，將所有違反、踐踏公投民意的政客下架。

安定力量黨主席孫繼正表示，安定力量將力拚區域立委席次，也要衝刺政黨票超過百分之五的門檻，在立法院組成黨團，目標邁向台灣第三大政黨，取代時代力量。他說，安定力量站出來，代表著良善力量已經團結串聯，「我們不能縱容政客踐踏民主與公投結果，這次我們要選自己的立委，從家庭贏回台灣。」