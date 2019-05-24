同婚體現台灣跟中國不一樣！ 蔡英文回覆艾倫「愛最大」

2019-05-24 22:22 聯合新聞網 綜合報導



美國知名脫口秀主持人艾倫在twitter恭喜台灣同婚合法，吸引總統蔡英文回覆「愛最大」。圖擷自／twitter 分享 facebook

24日同婚專法正式生效，全台有超過5百對佳偶辦理結婚登記，不只是《CNN》在頭版報導，美國知名脫口秀主持人艾倫（Ellen DeGeneres）也在twitter恭喜台灣成為亞洲第一個達到婚姻平權的國家，吸引總統蔡英文回覆「愛最大」，強調「所有人」都有結婚的權力。

艾倫為國際知名的的同性戀藝人，早在1997年就於電視上公開出櫃，在此之後她遭到宗教團體的抵制，甚至有段時間遭演藝圈封殺。然而艾倫認為，「這是一件對的事情」因此從未後悔，也在2003年接下談話性節目《艾倫秀》後，人氣水漲船高，至今粉絲遍佈全球，她個人twitter帳號就有7700萬人追蹤，相當於台灣三倍的總人口數。

今日艾倫在twitter上說，「台灣是第一個達到婚姻平權的亞洲國家，讓大家一起慶祝朝向正確方向的每一步。」底下許多網友也留下祝賀，表示「台灣的一小步，卻是人類社會的一大步」、「為台灣驕傲」。蔡英文也到該篇貼文底下回應，表示「謝謝你艾倫！我也為這個國家感到自豪，愛最大，現在所有人都擁有結婚的權力了！」

立委黃靜儀在臉書上說，因為台灣對同性婚姻議題的重視，讓許多外國人第一次認知「原來台灣跟中國不一樣」，她認為，今天不只是同志朋友的大日子，也是台灣又一次證明我們是自由、民主、主權獨立「國家」的一天。

24日同婚專法正式生效，全台有超過5百對佳偶辦理結婚登記。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook