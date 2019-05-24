同婚合法上路首日 中山大社會系主任登記結婚

2019-05-24 21:03 中央社 高雄24日電



台灣同志婚姻合法今天上路，台灣社會學會前理事長、中山大學社會系主任王宏仁上午與配偶登記結婚，中午返校辦簡易喜宴接受親友及師生祝賀後，下午即北上台南度蜜月。

王宏仁上午與愛情長跑10多年的另一半在高雄登記結婚，中午返校辦簡單的自助喜宴，中山大學校長鄭英耀到場致贈「擁抱真愛」匾額祝賀，有60多名師生及雙方親友參加，現場喜氣洋洋。

王宏仁隨後帶著大家滿滿的祝福與另一半北上台南度蜜月。王宏仁相當保護他的另一半，不願讓對方身分曝光，他說，另一半不是教育界出身，年紀比自己小。他們互稱對方為「老公」，2人已同居許久，等同婚合法登記這一天等了10多年。

王宏仁表示，他是比較幸運的同志，出櫃30多年來長期參加同婚運動，受到家人親友尊重，又是在中山大學社會系任教，這是比較開放的系所，因此來這裡任教以來沒什麼壓力，也沒有受過異樣眼光的遭遇，上下課及日常生活很自然，與常人沒什麼不一樣。

他說，與配偶愛情長跑同居10多年，還沒想到要收養小孩的問題，先登記結婚再說；由於值此期末課很多，他無暇請長假出國蜜月旅行，因此下午起利用週休二日先與配偶北上台南自由行展開「老倆口」短期蜜月旅行，享受甜蜜的2人時光。

另外，台灣社會學會官方臉書也貼出「正在慶祝特別的一天，宏仁結婚了！全台社會系第一個同婚！全台社會系主任第一個同婚！我們的前社會學理事長結婚了！各位觀眾，請鼓掌祝福」。