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同婚專法施行 高雄市結婚登記可隨到隨辦

2019-05-23 13:37中央社 高雄23日電

立法院三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，同婚專法24日施行。民進黨籍高...
立法院三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，同婚專法24日施行。民進黨籍高雄市議員簡煥宗（左2）等23日邀高雄市民政局戶籍行政科長楊進祿（右）出席記者會，楊進祿表示，結婚登記相關作業準備就緒，可預約，也可隨到隨辦。中央社
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立法院三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，同婚專法24日施行，高雄市民政局戶籍行政科長楊進祿今天說，結婚登記相關作業準備就緒，可預約，也可隨到隨辦。

民進黨籍高雄市議員簡煥宗、高閔琳和時代力量高雄市議員林于凱、黃捷，在高雄市議會召開「524同志結婚，高雄準備好了」記者會，邀請楊進祿出席說明相關因應與準備措施，為要結婚登記的民眾做好萬全準備。

楊進祿說，高雄市替同志結婚所做的準備，包括結婚登記隨到隨辦，不必特別預約；廣設性別友善廁所，並向同仁加強性別平權觀念；設計同志人口統計專區，蒐羅同志婚姻的意見，研議補提修法；發送相關婚姻平權資料，宣導性別平等觀念；檢討戶政服務；524施行法施行後，關於收養規定不足的部分，將收集同性家庭的意見陳報中央參考。

簡煥宗表示，台灣成為亞洲第一個同婚合法化國家，他與高閔琳2015年第一次市政總質詢時，就希望市府可以推動陽光註記，陽光註記實施到現在，終於等到同志朋友可以結婚。

高閔琳表示，在市府2015年率全國之先為同志伴侶開辦陽光註記後，就督促市府落實性別平等，包括要求市府核發「陽光伴侶註記證明書」、市民集團婚禮納同志伴侶參加、營造性別友善廁所、制定「人權自治條例」等。未來將會持續關注相關議題，繼續努力。

黃捷與林于凱表示，高雄市是一座力挺婚姻平權的城市，也有許多非常友善且努力想要在議會推動婚姻平權的議員。同志從伴侶走到婚姻，一些相對於民法上的權利關係，有很多同志伴侶不太清楚，民政局應開設法律諮詢專線。黃捷也透露鳳山區登記結婚的同志新人邀她當證婚人。

林于凱也關注未來學校將有同性家庭子女的學生，除了要加強教師的同性平權觀念，也要關注尊重不同性別傾向的教育規劃和小孩在學校的待遇。

不管是挺同或反同，簡煥宗與高閔琳都希望社會應要展開對話，應不分黨派、顏色，同志的存在是事實，同志也是好朋友，希望社會大眾給予祝福。

婚姻平權同婚

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