在人權倒退的亞洲更顯獨特！台灣以亞洲第一個同婚合法化的國家為傲

2019-05-19 11:49 聯合新聞網 文章提供／遠見



亞洲第一！台同婚專法通過。 聯合報系記者／葉信菉攝影 分享 facebook

「Taiwan Has Approved Same-Sex Marriage in a First for Asia」──《Time》 「Taiwan passes same-sex marriage bill, becoming first in Asia to do so」──《CNN》 「Taiwan Approves Asia's First Same-Sex Marriage Law」──《The New York Times》

振奮的消息、斗大的標題、捷報式的宣傳，各大國際媒體在5月17日這天，以扣人心弦的方式報導台灣同志結婚合法化的議題，歷經多年奮鬥、一次又一次的集會遊行、立法院杯葛審議，終於有了開花結果的一天。

巧合的是，原本中午時分還下著傾盆大雨、支持同婚的民眾不減熱情地在雨中等候、互相鼓勵，一直到下午雨過天晴、三讀條款陸續通過，彷彿象徵雨後天晴的彩虹，在亞洲第一個同婚合法化的國家大放光芒。

未來，法案明定性別相同的二人，若要經營共同生活，成立具親密性及排他性的永久結合關係，可依《司法院釋字第748號解釋施行法》解釋意旨，向戶政機關辦理「結婚登記」，同時也開放同志家庭「繼親收養」權益，相關辦法依《民法》收養規定。

如此前瞻性的做法、劃時代和領先全亞洲的變革，我們愈來愈站在包容和理解的角度，因為每一個人的愛都是平等的，互相尊重才能攜手向前。

總統蔡英文也說，「這是很漫長的一條路，我們終於走到這裡，向前走了一步，但這不是終點，我希望這是台灣社會互相包容的另一個起點，台灣還要繼續努力，學習理解和共存，讓差異不再帶來分歧。」

在愛之前 人人都是平等

同婚的議題至少超過三年討論，2016年12月10日世界人權日那天，凱達格蘭大道上聚集了超過25萬人，他們不分性別、不分種族、不分政黨、不分信仰，齊聚一堂，共同為同性婚姻平權目標努力，以尊重差異、多元包容、平等開放、擁抱自由為訴求，希望社會能邁向更和諧幸福的未來。

那場令台灣人聚焦的遊行，事實上也是全世界目光集中的舞台，因為台灣是亞洲第一個擁有大規模支持同志大遊行、也是民主制度觀念普遍開放自由的國家。

在時代的變遷與改變下，開放、多元、尊重不同人權的概念逐漸成了普世價值，與世人迥異的愛情觀與想法也終能勇敢大聲表述：為什麼同樣是人，卻不能擁有敢愛的權利？

畢竟在愛之前，大家都是平等的，婚姻平權是讓每個人都可以自由去愛、擁有追求幸福的權利。

繼歐美各國後 亞洲第一個通過的國家

自古以來，同性婚姻、同性戀都被政府、宗教等視為極大罪惡，甚至會被處以極刑或死刑，因為在世人的眼中，那是種罪惡、是違背上帝旨意，也是一種病症，「患者」會被醫師強制治療，那種不堪與難耐，實在不是一般人所能夠想像。

他們只能抑鬱的悶在心裡，接受世俗的安排和相戀，以一種「完成任務」的模式，默默度過一生。他們甚至不知道、也不敢面對潛藏在內心中的感情現實。

國際上，自2001年荷蘭（Netherlands）成為第一個同性婚姻合法化的國家後，全世界目前共有超過20個以上的國家或地區跟上腳步，包含比利時（Belgium）、加拿大（Canada）、西班牙（Spain）、南非（South Africa）、挪威（Norway）、瑞典（Sweden）、葡萄牙（Portugal）、冰島（Iceland）、阿根廷（Argentina）、丹麥（Denmark）、烏拉圭（Uruguay）、紐西蘭（New Zealand）、法國（France）、巴西（Brazil）、美國（United States）等，主要集中在歐洲、北美、南美等地區。

而明訂同性婚姻為違法，且會面臨死刑、無期徒刑、有期徒刑等國家，主要為伊斯蘭教盛行區域，包含伊朗（Iran）、阿富汗（Afghanistan）、巴基斯坦（Pakistan）、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）、葉門（Yemen）、蘇丹（Sudan）、茅利塔尼亞（Mauritania）、印度（India）、孟加拉（Bengal）、緬甸（Myanmar）、埃及（Egypt）、利比亞（Libya）等國家。

回歸到事情的本質，異性戀或同性戀，本身就絕非一個「過錯」，而是該尊重每個人自由追求相愛與幸福之權利。如果孩子因為深怕旁人對自身投射異樣眼光與詭異標籤，而活在自我壓抑的陰影下，身為父母的你，又會多麼難受呢？

傳統文化上，我們從小被灌輸「男生愛女生」、「女生愛男生」的觀念，教育根深蒂固的印象讓隱性的聲音無法被關注，但事實上，他們與別人並無不同，只是愛的對象並不一樣，我們不該去歧視、霸凌那些與眾不同的情感。

父親的真誠告白：當女兒告訴我，她是同性戀

如果你還沒有動容，不妨看看這位基督福音派牧師的告白，他真誠又簡單的筆觸，感動許多人悸動的內心。

那是在一個情人節週末的夜晚，我和我的妻子都正在看晚間新聞，女兒黛絲（Tess）突然走向客廳，交給我們一張紙條，然後匆匆地回到房間。

紙條上寫著，「我是個同性戀，我也很開心走上這條路。如果你們真的愛我，你不會想要嘗試改變我，而且也不會針對這個跟我長篇大論。」（I am gay. I am happy this way. And if you really love me, you won't try to change me, and you will not try to talk with me about this.）

黛絲16歲，是個高中生，我們對她的生活夢想藍圖在那天發生了驟變，她勢必也經歷過一段漫長的心理煎熬、良心譴責，但她讓我們知道，無論未來家長的選擇是什麼，她已經勇敢踏上「出櫃」的決心。

那天晚上的痛苦程度，比我的雙親過世時還難受，某些真誠在我內心死去，然後新的希望就此誕生。

看完紙條內容後，我的眼淚悵然淚下，雪莉兒（Cheryl）和我互看了一眼，我知道我們必須做出回應，無論如何，一定要伸手擁抱女兒，「溝通比什麼來得都還重要。」

「黛絲，我們不會說服妳改變，我們想告訴妳我為妳感到驕傲，我們知道妳做了一個很艱難的決定，妳是我們的女兒，我們一直很愛妳，而且一輩子不會改變。」

與其因此鬧上家庭革命、強迫她去轉變、試著喜歡男生，這對彼此一定是非常痛苦，我們應該尊重不同「愛」的權利。

那天晚上我與太太都哭得十分激動，我曾經擔心黛絲的未來，她在過去幾年跟我們在感情上有嚴重鬥爭，而且激動到曾威脅自殺，「如果身為父母、身為孩子最親近的人卻不能給予支持，那她又該如何面對外界的眼光？」

身為傳統保守的基督徒，要接受自己孩子是同性戀其實特別困難，那天晚上當女兒說出自白後，我腦中想的竟是：我可以告訴誰？我又該怎麼告訴他人？這會不會讓我的信譽受損？我會不會因此被貼上標籤？

後來我才體悟到，這是我女兒的人生，不是我的，我們該做的是心態轉換的支持。

家長不該為成年子女的未來做決定，不能批評孩子，因為這並不是什麼犯了什麼錯。

台同婚專法立法，同志伴侶可登記結婚。 聯合報系記者／葉信菉攝影 分享 facebook

（作者／魯皓平 本文出自2019.05.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）