親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜鬆口參選
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合

郭董諷開車上學 蔡英文辣回：鴻海那麼多年輕人想不開

立榮5月28起停飛恆春 「名存實亡」的唯一定期航線告終

在人權倒退的亞洲更顯獨特！台灣以亞洲第一個同婚合法化的國家為傲

2019-05-19 11:49聯合新聞網 文章提供／遠見

亞洲第一！台同婚專法通過。 聯合報系記者／葉信菉攝影
亞洲第一！台同婚專法通過。 聯合報系記者／葉信菉攝影
分享

「Taiwan Has Approved Same-Sex Marriage in a First for Asia」──《Time》

「Taiwan passes same-sex marriage bill, becoming first in Asia to do so」──《CNN》

「Taiwan Approves Asia's First Same-Sex Marriage Law」──《The New York Times》

振奮的消息、斗大的標題、捷報式的宣傳，各大國際媒體在5月17日這天，以扣人心弦的方式報導台灣同志結婚合法化的議題，歷經多年奮鬥、一次又一次的集會遊行、立法院杯葛審議，終於有了開花結果的一天。

巧合的是，原本中午時分還下著傾盆大雨、支持同婚的民眾不減熱情地在雨中等候、互相鼓勵，一直到下午雨過天晴、三讀條款陸續通過，彷彿象徵雨後天晴的彩虹，在亞洲第一個同婚合法化的國家大放光芒。

未來，法案明定性別相同的二人，若要經營共同生活，成立具親密性及排他性的永久結合關係，可依《司法院釋字第748號解釋施行法》解釋意旨，向戶政機關辦理「結婚登記」，同時也開放同志家庭「繼親收養」權益，相關辦法依《民法》收養規定。

如此前瞻性的做法、劃時代和領先全亞洲的變革，我們愈來愈站在包容和理解的角度，因為每一個人的愛都是平等的，互相尊重才能攜手向前。

總統蔡英文也說，「這是很漫長的一條路，我們終於走到這裡，向前走了一步，但這不是終點，我希望這是台灣社會互相包容的另一個起點，台灣還要繼續努力，學習理解和共存，讓差異不再帶來分歧。」

在愛之前　人人都是平等

同婚的議題至少超過三年討論，2016年12月10日世界人權日那天，凱達格蘭大道上聚集了超過25萬人，他們不分性別、不分種族、不分政黨、不分信仰，齊聚一堂，共同為同性婚姻平權目標努力，以尊重差異、多元包容、平等開放、擁抱自由為訴求，希望社會能邁向更和諧幸福的未來。

那場令台灣人聚焦的遊行，事實上也是全世界目光集中的舞台，因為台灣是亞洲第一個擁有大規模支持同志大遊行、也是民主制度觀念普遍開放自由的國家。

在時代的變遷與改變下，開放、多元、尊重不同人權的概念逐漸成了普世價值，與世人迥異的愛情觀與想法也終能勇敢大聲表述：為什麼同樣是人，卻不能擁有敢愛的權利？

畢竟在愛之前，大家都是平等的，婚姻平權是讓每個人都可以自由去愛、擁有追求幸福的權利。

繼歐美各國後　亞洲第一個通過的國家

自古以來，同性婚姻、同性戀都被政府、宗教等視為極大罪惡，甚至會被處以極刑或死刑，因為在世人的眼中，那是種罪惡、是違背上帝旨意，也是一種病症，「患者」會被醫師強制治療，那種不堪與難耐，實在不是一般人所能夠想像。

他們只能抑鬱的悶在心裡，接受世俗的安排和相戀，以一種「完成任務」的模式，默默度過一生。他們甚至不知道、也不敢面對潛藏在內心中的感情現實。

國際上，自2001年荷蘭（Netherlands）成為第一個同性婚姻合法化的國家後，全世界目前共有超過20個以上的國家或地區跟上腳步，包含比利時（Belgium）、加拿大（Canada）、西班牙（Spain）、南非（South Africa）、挪威（Norway）、瑞典（Sweden）、葡萄牙（Portugal）、冰島（Iceland）、阿根廷（Argentina）、丹麥（Denmark）、烏拉圭（Uruguay）、紐西蘭（New Zealand）、法國（France）、巴西（Brazil）、美國（United States）等，主要集中在歐洲、北美、南美等地區。

而明訂同性婚姻為違法，且會面臨死刑、無期徒刑、有期徒刑等國家，主要為伊斯蘭教盛行區域，包含伊朗（Iran）、阿富汗（Afghanistan）、巴基斯坦（Pakistan）、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）、葉門（Yemen）、蘇丹（Sudan）、茅利塔尼亞（Mauritania）、印度（India）、孟加拉（Bengal）、緬甸（Myanmar）、埃及（Egypt）、利比亞（Libya）等國家。

回歸到事情的本質，異性戀或同性戀，本身就絕非一個「過錯」，而是該尊重每個人自由追求相愛與幸福之權利。如果孩子因為深怕旁人對自身投射異樣眼光與詭異標籤，而活在自我壓抑的陰影下，身為父母的你，又會多麼難受呢？

傳統文化上，我們從小被灌輸「男生愛女生」、「女生愛男生」的觀念，教育根深蒂固的印象讓隱性的聲音無法被關注，但事實上，他們與別人並無不同，只是愛的對象並不一樣，我們不該去歧視、霸凌那些與眾不同的情感。

父親的真誠告白：當女兒告訴我，她是同性戀

如果你還沒有動容，不妨看看這位基督福音派牧師的告白，他真誠又簡單的筆觸，感動許多人悸動的內心。

那是在一個情人節週末的夜晚，我和我的妻子都正在看晚間新聞，女兒黛絲（Tess）突然走向客廳，交給我們一張紙條，然後匆匆地回到房間。

紙條上寫著，「我是個同性戀，我也很開心走上這條路。如果你們真的愛我，你不會想要嘗試改變我，而且也不會針對這個跟我長篇大論。」（I am gay. I am happy this way. And if you really love me, you won't try to change me, and you will not try to talk with me about this.）

黛絲16歲，是個高中生，我們對她的生活夢想藍圖在那天發生了驟變，她勢必也經歷過一段漫長的心理煎熬、良心譴責，但她讓我們知道，無論未來家長的選擇是什麼，她已經勇敢踏上「出櫃」的決心。

那天晚上的痛苦程度，比我的雙親過世時還難受，某些真誠在我內心死去，然後新的希望就此誕生。

看完紙條內容後，我的眼淚悵然淚下，雪莉兒（Cheryl）和我互看了一眼，我知道我們必須做出回應，無論如何，一定要伸手擁抱女兒，「溝通比什麼來得都還重要。」

「黛絲，我們不會說服妳改變，我們想告訴妳我為妳感到驕傲，我們知道妳做了一個很艱難的決定，妳是我們的女兒，我們一直很愛妳，而且一輩子不會改變。」

與其因此鬧上家庭革命、強迫她去轉變、試著喜歡男生，這對彼此一定是非常痛苦，我們應該尊重不同「愛」的權利。

那天晚上我與太太都哭得十分激動，我曾經擔心黛絲的未來，她在過去幾年跟我們在感情上有嚴重鬥爭，而且激動到曾威脅自殺，「如果身為父母、身為孩子最親近的人卻不能給予支持，那她又該如何面對外界的眼光？」

身為傳統保守的基督徒，要接受自己孩子是同性戀其實特別困難，那天晚上當女兒說出自白後，我腦中想的竟是：我可以告訴誰？我又該怎麼告訴他人？這會不會讓我的信譽受損？我會不會因此被貼上標籤？

後來我才體悟到，這是我女兒的人生，不是我的，我們該做的是心態轉換的支持。

家長不該為成年子女的未來做決定，不能批評孩子，因為這並不是什麼犯了什麼錯。

台同婚專法立法，同志伴侶可登記結婚。 聯合報系記者／葉信菉攝影
台同婚專法立法，同志伴侶可登記結婚。 聯合報系記者／葉信菉攝影
分享

（作者／魯皓平 本文出自2019.05.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

同婚同婚專法同婚釋憲

相關新聞

同婚合法化中國官媒搶沾光 吳釗燮：爛爆了

2019-05-19 11:57

「同婚法案」通過　蘇貞昌：創三贏

2019-05-19 11:05

同婚黨內仍分歧？蘇貞昌：感謝立委創造三贏

2019-05-19 10:47

「紅包已備快來炸我」 彩虹愛情產業鏈超車高雄先起飛

2019-05-19 10:00

許毓仁在哭什麼？一則LINE竟吸引全台網友圍觀

2019-05-19 08:00

同婚專法通過 加國外交部推文恭喜台灣人民

2019-05-18 23:15

倒戈挺同婚遭砲轟 陳宜民：我可以不做第二任

2019-05-18 20:24

這次來真的！她們7年前辦首場佛教同志婚禮 下周登記結婚

2019-05-18 19:41

【重磅快評】更和諧或更分裂？同婚後的台灣該怎麼走

2019-05-18 19:30

「喝下去就會好！」曾逼兒喝符水看醫生 同志媽出席婚禮給獻祝福

2019-05-18 16:24

同志家庭小孩恐被霸凌？學者：跟異性戀家庭沒有不一樣

2019-05-18 15:35

陸港澳同志可到台灣登記？陸委會：仍須內政部整體規劃

2019-05-18 15:10

同婚專法完成立法 吳敦義：間接民主怎可推翻直接民主

2019-05-18 15:04

486先生宣布同性員工結婚適用一切福利 網讚幸福企業

2019-05-18 14:52

蔣萬安挺同網讚「帥又懂做人」 直呼有遺傳到他

2019-05-18 13:11

同志互訂終生：盼世界不再有櫃子

2019-05-18 12:50

「投同婚 就換掉」 藍營群組發酵

2019-05-18 12:49

同婚影響大選? 綠營人士：效應遞減

2019-05-18 12:48

影／同婚專法剛通過 同志伴侶與家人攜手步紅毯

2019-05-18 12:37

影／同婚合法化後 全台首場婚姻平權遊行25日宜蘭登場

2019-05-18 12:24

蔣萬安投同婚贊成票 網友：若想不開要選總統 會考慮投

2019-05-18 12:19

等不及了！ 同婚法通過後 首場性別平權婚禮今天舉行

2019-05-18 11:16

台灣同性婚姻合法 陸網友：亞洲第一「灣」不是吹的

2019-05-18 10:10

林昶佐「怒轟」3反同藍委影片曝光 網萬人讚：帥到炸裂

2019-05-18 10:05

同婚法通過首場性別平權婚禮 同、異性戀伴侶齊接受祝福

2019-05-18 09:45

同婚法通過 王丹來台：感到驕傲、回家真好

2019-05-18 09:19

台灣同婚合法化 華爾街日報：擦亮包容民主招牌

2019-05-18 08:50

指賴清德不挺院版同婚法 作家：怎能怪年輕人不支持他

2019-05-18 08:41

同婚立法30年 點燃這把火的…是一場被拒的公證同婚

2019-05-18 08:00
看更多

熱門文章

韓國瑜要拚大選了！看他避開這2人 就知誰是假想敵

2019-05-19 09:00

批蔡英文與惡為伍 綠議員：蔡不認同黨魂 乾脆退黨參選

2019-05-18 14:20

這次來真的！她們7年前辦首場佛教同志婚禮 下周登記結婚

2019-05-18 19:41

韓國瑜打出這兩張不安全牌 孫大千讚他真正的「破框」

2019-05-19 08:19

蔡英文遭轟飢不擇食 郭信良：難道賴清德選情告急？

2019-05-18 13:41

許毓仁在哭什麼？一則LINE竟吸引全台網友圍觀

2019-05-19 08:00

同婚專法完成立法 吳敦義：間接民主怎可推翻直接民主

2019-05-18 15:04

蔡賴戰火升溫 賴清德：我箭射出去了，靶卻被移走

2019-05-18 23:47

蔡總統臉書宣布：台灣離岸風電場「今天開工年底完工」

2019-05-18 18:41

韓國瑜被徵詢初選：Yes, I do 王金平：哈哈哈哈

2019-05-18 17:07

郭董諷開車上學 蔡英文辣回：鴻海那麼多年輕人想不開

2019-05-19 11:58

國民黨新北1選區初選 洪孟楷勝出 吳育昇落敗

2019-05-19 10:14

倒戈挺同婚遭砲轟 陳宜民：我可以不做第二任

2019-05-18 20:24

拋震撼彈後…構思總統布局？韓閉關一天

2019-05-19 00:11

【重磅快評】更和諧或更分裂？同婚後的台灣該怎麼走

2019-05-18 19:30

郭台銘：已在辦財產信託 當選總統後財產增加部分全捐

2019-05-18 16:53

蔣萬安挺同網讚「帥又懂做人」 直呼有遺傳到他

2019-05-18 13:11

傅崐萁恢復黨籍卡關 引爆中央地方大戰

2019-05-19 00:29

蘇貞昌：台灣經濟成長率重回亞洲四小龍第一

2019-05-19 08:23

蔡英文遭挺賴砲轟 陳亭妃：台南已成「一言堂」？

2019-05-18 16:12

噓！不要告訴周美青 馬英九到黃昏市場食物來者不拒

2019-05-18 20:56

民進黨內總統初選 賴：我的箭射出去靶卻被移走

2019-05-18 16:25

非拱郭卡韓 學者：多咖要選到底 吳敦義不能叫他們別選

2019-05-19 08:30

國民黨2020執政後要辦的事 他開出「十大夢想清單」

2019-05-19 08:16

影／諷韓口號太多遭洗版 郭台銘改口：吸收正確意見

2019-05-18 17:40

一次蒐集韓國瑜、謝龍介 曾文培語音拜票擁韓流拚立委

2019-05-18 19:42

挺韓社團改挺郭？郭台銘：挺韓、挺郭，都是國民黨勝利

2019-05-19 10:33

花蓮立委選情 傅崐萁拚披藍袍出征遭擋

2019-05-18 13:40

郭台銘：蔡英文開車上大學時 我騎機車載貨

2019-05-18 16:26

直搗英軍地 賴清德：我沒行政資源 人民是最大後盾

2019-05-18 12:57

林錫耀質疑賴清德「不承認昨天會議的共識？」

2019-05-18 17:11

同婚專法通過 加國外交部推文恭喜台灣人民

2019-05-18 23:15

台南市黨部砲轟蔡英文飢不擇食 蔡陣營反擊：總統要照顧所有國民

2019-05-18 18:40

蔡英文回屏東故鄉取暖！「2020要守住台灣，只有我」

2019-05-18 20:06

世衛行動團抵日內瓦 WHO門口設打卡點原來暗藏心機

2019-05-18 20:32

韓「愛呷假細意」？ 王金平妙回：呵呵呵

2019-05-19 00:06

吳育昇、洪孟楷今民調決勝 同拿淡北道路當賭注

2019-05-18 14:10

「喝下去就會好！」曾逼兒喝符水看醫生 同志媽出席婚禮給獻祝福

2019-05-18 16:24

僑務委員拒唱國歌 藍綠各持己見

2019-05-18 13:39

柯P參拜旗山媽祖 獲贈「上醫醫國」掛軸

2019-05-18 19:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top