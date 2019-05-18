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蔣萬安挺同網讚「帥又懂做人」 直呼有遺傳到他

2019-05-18 13:11聯合新聞網 綜合報導

立法院昨天表決同婚專法關鍵條文，有國民黨立委蔣萬安在內共7位藍委投下贊成票，隨即...
立法院昨天表決同婚專法關鍵條文，有國民黨立委蔣萬安在內共7位藍委投下贊成票，隨即在藍營群組內發酵，流傳「誰投同婚票，立委就換掉」的文宣。 本報資料照
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同婚專法昨日上演表決大戰，多數民進黨立委，以及部分國民黨委員蔣萬安等7人都按下贊成票，最終三讀通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，從5月24日起，台灣同志伴侶可以結婚登記。對此，網友灌爆蔣萬安臉書，留言大讚他「不只長得帥，也為了人權努力」、「有遺傳到勤政愛民的前總統蔣經國」。

國民黨立委蔣萬安近日爭議多，他日前在立法院沒注意到麥克風未關，脫口而出「支持韓國瑜的都是比較沒理性」，導致韓粉不滿灌爆他的臉書，甚至有假帳號揚言要殺他兒子，引發不小爭議。

昨日同婚專法進行表決，在攸關「結婚登記」條文時，國民黨籍的蔣萬安、李彥秀、柯志恩、陳宜民、林奕華、許毓仁、許淑華等7人，皆投下「贊同」票。

對此，挺同網友紛紛至蔣萬安臉書專頁給予稱讚，留言「謝謝你的同理心並願意站在同志朋友這邊，本來以為你只是長得帥而已，原來做人也ok」、「支持講真話、做好事的青年」、「國民黨清流」、「堅持平等的價值不容易，而最難的正確決定更容易被歷史記得」。

也有網友表示，給予同志朋友打氣，在國民黨團內是格外需要勇氣的，還有人留言「很喜歡勤政愛民的前總統蔣經國，看來你有遺傳到他」。

蔣萬安同婚專法

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