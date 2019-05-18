親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚專法三讀過
監委干預司法？
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜鬆口參選
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

NBA／G2林書豪垃圾時間上場 暴龍103:125大敗

高雄路現天坑！病灶抓半天 韓國瑜推路平遇危機

林昶佐「怒轟」3反同藍委影片曝光 網萬人讚：帥到炸裂

2019-05-18 10:05聯合新聞網 綜合報導

圖／youtube
圖／youtube
分享
立法院會昨天表決同婚專法三讀通過，台灣成為亞洲第一通過的國家，引起全世界的高度關注。而在昨天立法院院會表決前，時代力量林昶佐發言時直接點名反同的三位在座國民黨立委賴士葆費鴻泰沈智慧，痛批他們跟著錯誤的資訊起舞，鏗鏘有力的發言博得如雷掌聲，影片曝光後，也吸引三萬網友讚爆，直呼「帥到炸裂」，也有人感動說「真的說出了很多人的內心話，實在太感動了，謝謝委員」。

當時處理同婚專法草案廣泛討論時，國民黨立委賴士葆說，行政院版專法中沒有看到700多萬人民的公投意識，社會也產生對立，對於賴士葆的發言，林昶佐馬上反擊，有社會對抗、衝突，就是因為有許多像賴士葆等的立委，明明知道不是這樣，卻還跟著外面扭曲、惡毒、抹黑、錯誤的資訊起舞，更一起點名了費鴻泰、沈智慧，現場傳來如雷掌聲。

林昶佐指出，會審婚姻平權法案，是因為大法官會議解釋結果，要保障所有人結婚的權利，就是因為遵守公投結果，今天只審查專法版本，沒有過去修民法的版本，「沒有人比我們還遵守公投，只有你們在違反公投、扭曲公投、曲解公投，想要造成社會對立，得到你們的政治利益，這樣去欺負權利被剝奪幾十年的人」、「得到國民黨的政治利益」，昨天打給多名國民黨立委，希望他們把票投出來。

這段三分鐘的影片也讓網友大讚「帥到炸裂」、「真的好久，沒有這麼讓人感動的時刻了，感謝你。」、「今天比戰神還嗆，本日最帥就是你了」、「這個發言實在太棒了，鏗鏘有力，直指亂源。」、「我從來沒喜歡過他，但這段話說得真好」，不過PTT有網友則持不同的態度「多秀一點吧，再秀也就一年而已。」、「就因為挺同所以要幫他拉票？」

同婚專法林昶佐賴士葆沈智慧費鴻泰

相關新聞

同婚立法30年 點燃這把火的…是一場被拒的公證同婚

2019-05-18 08:00

直擊父子對話…許毓仁為挺同說抱歉 父回：反覺得安慰

2019-05-18 00:48

指賴清德不挺院版同婚法 作家：怎能怪年輕人不支持他

2019-05-18 08:41

台灣同婚合法化 華爾街日報：擦亮包容民主招牌

2019-05-18 08:50

同婚法通過首場性別平權婚禮 同、異性戀伴侶齊接受祝福

2019-05-18 09:45

同婚法通過 王丹來台：感到驕傲、回家真好

2019-05-18 09:19

台通過同婚 美民主黨總統參選人桑德斯祝賀

2019-05-18 05:46

觀察站／迎向彩虹 牽動2020選票流向

2019-05-18 01:15

恐違主流民意 綠委憂衝擊明年選情

2019-05-18 01:08

同婚專法關鍵第4條文 藍綠都有人跑票

2019-05-18 00:57

互相包容的起點 蔡總統：台灣值得驕傲的一天

2019-05-18 00:51

反同…不排除推複決公投 讓同婚法案下架

2019-05-18 00:45

挺同… 近四萬人冒雨湧入 支持者爆哭成一團

2019-05-18 00:41

觀察站／同婚專法過了 還有890道門檻要跨…

2019-05-18 00:21

預約5月24日 全台254對「我倆要婚了」

2019-05-18 00:16

複雜度高…人工生殖 未納入同婚專法

2019-05-18 00:09

跨國同婚權利只限26國 港澳不適用

2019-05-18 00:04

新聞眼／雨後彩虹 這天，我們期待修復分裂…

2019-05-17 23:58

【即時短評】表決一時爽…蔡易餘擔心的事會發生？

2019-05-17 23:58

亞洲第一個！台灣同婚合法 524起可辦結婚登記

2019-05-17 23:30

推動同婚立法成箭靶 尤美女、段宜康一路堅持

2019-05-17 23:12

同婚三讀 司法院：欣見立院貫徹大法官解釋意旨

2019-05-17 22:31

網路掀一片道歉潮 蔡英文要大家幫她做一件事

2019-05-17 22:14

同婚壓力鍋 府院黨幕後折衝拚出亞洲第一

2019-05-17 22:02

同婚議題吵到今天而已？ 他曝「台灣人只在意錢」

2019-05-17 21:55

來自告別式的婚禮 訴說漫長婚姻平權路

2019-05-17 21:35

同婚專法通過 衛福部：醫療代理人限制將鬆綁

2019-05-17 21:04

同婚適用人工生殖？ 國健署坦言沒有討論過

2019-05-17 20:42

同婚合法 導演易智言：成見終會消失

2019-05-17 20:36

反同、挺同決戰2020？ 安定力量將「組黨」

2019-05-17 20:20

同婚專法通過 法務部：台灣人權史嶄新一頁

2019-05-17 20:00

在人權倒退的亞洲讓同婚合法 CNN讚：台灣更顯獨特

2019-05-17 19:17

同婚專法三讀 英法德加荷歐盟讚台灣捍衛人權

2019-05-17 19:06

同婚法三讀通過 法務部：已尊重差異

2019-05-17 18:53

同婚專法通過 英外交部讚：台灣亞洲第一！

2019-05-17 18:49

不爽同婚專法三讀 反同團體不排除發動「複決公投」

2019-05-17 18:35

同婚法三讀通過 韓國瑜：法律問題立院決定

2019-05-17 18:26

524同婚登記北市預約158對 同性伴侶註記未來可能取消

2019-05-17 18:19

「反同霸昌」批政府獨裁過同婚 遭打臉：藍委也挺同

2019-05-17 18:18
看更多

熱門文章

亞洲第一同婚專法第4條過關 524後同志可「結婚登記」

2019-05-17 13:16

「同性二人結婚登記」表決通過 蔣萬安等7藍委贊成票

2019-05-17 13:25

亞洲第一！立院三讀通過同婚專法 同志可登記結婚

2019-05-17 15:40

去年他神預言韓國瑜會贏 藍軍總統初選他又開口了

2019-05-17 11:25

不滿郭台銘數次攻擊韓國瑜 網路批郭聲量升高

2019-05-17 19:52

同婚專法通過 雨停天空恰巧出現彩虹

2019-05-17 15:38

台灣同婚合法化亞洲第一 外媒如此解讀

2019-05-17 15:56

質疑收錢幫韓國瑜助選惹怒館長 苦苓致歉：純屬聽聞

2019-05-17 11:36

蔡英文誇稱在她手裡將潛艦國造做起來 他喊話說真相

2019-05-17 23:02

直擊父子對話…許毓仁為挺同說抱歉 父回：反覺得安慰

2019-05-18 00:48

同婚專法三讀後 臉書湧現一波向蔡英文道歉潮

2019-05-17 16:36

同婚過關 幸福盟：下架違背公投民意的總統與立委

2019-05-17 13:39

影／宣布同性可以結婚！ 那一刻他們的歡喜與淚水

2019-05-17 13:48

昨晚爆館長收50萬挺韓今早道歉 網友：苦苓縮太快了吧

2019-05-17 11:18

網路掀一片道歉潮 蔡英文要大家幫她做一件事

2019-05-17 22:14

蔡英文PK韓國瑜 誰能捍衛台灣主權？8成網友答案一面倒

2019-05-17 14:58

不爽同婚專法三讀 反同團體不排除發動「複決公投」

2019-05-17 18:35

中央卡韓？ 韓國瑜：外交部要外國官員不要和我見面

2019-05-17 12:32

【即時短評】表決一時爽…蔡易餘擔心的事會發生？

2019-05-17 23:58

影／40年前就想做這件事！蔡明亮今終於抱住他

2019-05-17 16:51

在人權倒退的亞洲讓同婚合法 CNN讚：台灣更顯獨特

2019-05-17 19:17

【重磅快評】不想與柯P同台 韓國瑜不爽他談笑扣紅帽

2019-05-17 18:42

幸福太突然 台灣同婚合法讓中國微博沸騰

2019-05-17 16:59

全手機民調來了！ 台灣制憲基金會：三腳督由韓國瑜奪勝

2019-05-17 12:29

同婚專法二讀通過 郭台銘：遺憾未遵守公投民意但尊重

2019-05-17 15:38

若五人小組來徵詢參選總統意願 韓國瑜：「Yes，I do」

2019-05-17 17:35

同婚議題吵到今天而已？ 他曝「台灣人只在意錢」

2019-05-17 21:55

力挺同婚 邱議瑩：不做立委也沒什麼了不起

2019-05-17 12:04

韓國瑜同意納入國民黨初選民調：這是為天下蒼生

2019-05-17 17:36

台灣同婚專法亞洲第一 登外媒網站首頁

2019-05-17 14:24

影／從幾近全癱到可站立2分鐘 秦良丰：好了還想跳傘！

2019-05-17 11:19

同婚專法開始表決 草案名稱5綠委沒投票

2019-05-17 12:05

賴清德與台大生對談 火力全開批蔡英文選不贏總統

2019-05-17 21:19

韓國瑜出馬協調無果 高市立委一選區綠營占優勢

2019-05-17 16:56

韓國瑜說了「Yes, I do」回家要跟佳芬姐說這些話

2019-05-17 23:22

延長管制兩年 馬英九表達強烈不滿並嚴厲讉責

2019-05-17 16:49

同婚專法二讀 郭台銘：遺憾但尊重

2019-05-17 15:35

韓國瑜拋「總統兼行政院長」 扁肯定韓願碰憲政亂象

2019-05-18 00:31

同婚過關 蔡英文：今天是台灣值得驕傲的一天

2019-05-17 15:21

不准外國官員和韓國瑜見面？ 外交部：未曾阻撓

2019-05-17 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top