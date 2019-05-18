林昶佐「怒轟」3反同藍委影片曝光 網萬人讚：帥到炸裂

2019-05-18 10:05 聯合新聞網 綜合報導



圖／youtube 分享 facebook 立法院會昨天表決同婚專法三讀通過，台灣成為亞洲第一通過的國家，引起全世界的高度關注。而在昨天立法院院會表決前，時代力量林昶佐發言時直接點名反同的三位在座國民黨立委賴士葆、費鴻泰、沈智慧，痛批他們跟著錯誤的資訊起舞，鏗鏘有力的發言博得如雷掌聲，影片曝光後，也吸引三萬網友讚爆，直呼「帥到炸裂」，也有人感動說「真的說出了很多人的內心話，實在太感動了，謝謝委員」。

當時處理同婚專法草案廣泛討論時，國民黨立委賴士葆說，行政院版專法中沒有看到700多萬人民的公投意識，社會也產生對立，對於賴士葆的發言，林昶佐馬上反擊，有社會對抗、衝突，就是因為有許多像賴士葆等的立委，明明知道不是這樣，卻還跟著外面扭曲、惡毒、抹黑、錯誤的資訊起舞，更一起點名了費鴻泰、沈智慧，現場傳來如雷掌聲。

林昶佐指出，會審婚姻平權法案，是因為大法官會議解釋結果，要保障所有人結婚的權利，就是因為遵守公投結果，今天只審查專法版本，沒有過去修民法的版本，「沒有人比我們還遵守公投，只有你們在違反公投、扭曲公投、曲解公投，想要造成社會對立，得到你們的政治利益，這樣去欺負權利被剝奪幾十年的人」、「得到國民黨的政治利益」，昨天打給多名國民黨立委，希望他們把票投出來。

這段三分鐘的影片也讓網友大讚「帥到炸裂」、「真的好久，沒有這麼讓人感動的時刻了，感謝你。」、「今天比戰神還嗆，本日最帥就是你了」、「這個發言實在太棒了，鏗鏘有力，直指亂源。」、「我從來沒喜歡過他，但這段話說得真好」，不過PTT有網友則持不同的態度「多秀一點吧，再秀也就一年而已。」、「就因為挺同所以要幫他拉票？」