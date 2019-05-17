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同婚議題吵到今天而已？ 他曝「台灣人只在意錢」

2019-05-17 21:55聯合新聞網 綜合報導

立法院會今天三讀通過同婚專法。記者林伯東／攝影
立法院會今天三讀通過同婚專法。記者林伯東／攝影
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今（17）日立法院三讀通過同婚專法，不只是民進黨立委支持，其中國民黨有7位立委同樣投下贊成票，分別是蔣萬安、許毓仁、陳宜民、林奕華、李彥秀、柯志恩及許淑華。對於直到今日都吵得不可開交的同婚議題，輔大教授周偉航爆料「有國民黨實力派政治人物問過我，同婚投票這議題他們碰了有沒有分」，不過他認為台灣人只對錢的事有感，所以「裝沒看到就好」。

周偉航在臉書粉絲專頁「特急件小周的人渣文本」表示，基層百姓對同志的厭惡，大多是「炒作」出來的，如果民眾真的那麼在意家庭「為什麼一堆公開養小三玩女人的還是照樣選上？」所以當有國民黨的實力派政治人物問他「同婚投票這議題他們碰了有沒有分」，他分析，因為這法案基本上會過，這之後想結婚的、該結婚的結一結後，社會不久就恢復正常運作，沒人會覺得這還是一個議題，所以「裝沒看到就好」。

「狂熱基督徒會鬧，但他們還是會投國民黨」，周偉航指出，今天一過沒人會覺得這還是一個議題，因為這不涉及錢，所以沒有再吵的必要，「和錢無關的事，對多數基層台灣人來說都是假仇假恨」，所以只有賴士葆、沈智慧這種血統不純的國民黨人鬧得很開心。周偉航最後強調「別忘了韓國瑜還在堅持喊發大財。」

周偉航的此番看法，不只是說服了他提到的國民黨人士，因此直到表決前都沒有對同婚議題表態，也獲得大部分網友的支持，網友表示「反撲力道應該沒有再一次那麼強了，因為接下來同婚的事實會遍地開花，台灣人對既成的事實通常不會有很大的反彈」、「沈智慧混過親民黨，賴士葆新黨出身，標準西瓜派」、「總覺的今天全面強壓過關是民進黨想要提早清理戰場，賺個改革進步的好名聲，增加年輕人的支持度」、「台灣有什麼議題能真正影響到選票版塊飄移呢？我覺得唯有統獨跟經濟這兩題而已」。

同婚專法國民黨周偉航蔣萬安

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