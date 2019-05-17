有洋蔥...媽媽立院外力挺同志兒 「只要他幸福」

2019-05-17 16:46 聯合新聞網 綜合報導



一位媽媽手持「表決不能輸」的標語牌力挺同志兒，堅定的眼神讓許多網友動容。圖擷自／Jeff Chuang 分享 facebook

今日立法院三讀通過同婚專法，5月24日開始同性伴侶可至戶政機關登記結婚。雖然台北一早大雨不斷，但許多民眾依然聚集於立法院外，等待法案通過，而現場一位媽媽手持「表決不能輸」的標語牌，表示自己是「為在上班的兒子來的」、「只要他幸福，這樣不辛苦」，其堅定的眼神讓許多網友動容。

一名網友在臉書分享，從早上9點開始，立法院外聚集很多民眾，這名媽媽不同於來來去去的路人，手拿「表決不能輸」的牌子、靜靜站在雨中很久，她表示「我幫兒子來的，他要上班。只要他幸福，這樣不辛苦」。對於這位母親現身支持的行動，原PO認為，媽媽愛小孩的心，所有人都一樣，不要再讓同志家庭沈重的背負著社會歧視，卻只能不斷安慰自己要「勇敢面對歧視」，然後辛苦的繼續活下去，強調「同志要的不是特權，是人權！」

照片被上傳後，吸引將近2千人轉發，網友表示「謝謝這位母親，有妳的支持，小孩一定會幸福的」、「阿姨！你可以開始催婚了」、「眼眶熱熱的」、「媽媽好偉大」、「這個有洋蔥啦，但上班不能哭」、「身為同志的家人，這位媽媽要的真的不多，而我們也是」。

婚姻平權大平台今日在立法院外發起集會活動，吸引支持民眾到場，一同聲援政院版法案，見證台灣成為亞洲第一個同婚合法國家，主辦單位預估現場共湧進約4萬人，總召集人呂欣潔表示，從下雨一起等到天晴，謝謝所有人跟她們一起走上街頭，以後大家不用再請假、犧牲休假來立法院集會了。