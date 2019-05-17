蘇揆鞠躬哽咽「同婚專法若沒過 是民進黨大敗」

2019-05-17 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



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立法院今天將處理同婚專法，由於民進黨中南部立委反映承受到不小的壓力，行政院長蘇貞昌昨天親自出馬拜託，在行政立法協調會報上，蘇揆三度鞠躬、兩度哽咽，強調「沒有人可以跟民進黨切割。」

昨天民進黨黨團大會特別移師行政院舉行，蘇貞昌提到四十年前美麗島事件軍事大審往事，他擔任律師替別人辯護，還有人砍進他家門，包括當時八歲的民進黨立委邱議瑩家中也曾被人帶斧頭闖入，蘇揆這段動之以情的談話，讓邱議瑩等多位立委當場落淚。

據轉述，身為虔誠基督徒的趙天麟在會中也哽咽，說明自己因沒有連署某版本專法，在教會也被質疑等難處。

蘇貞昌說，「我們做這些事情不是因為利害，是因為對錯。我自己的女兒也在選區域立委，我都知道，但歷史回過頭來看這一天，孫子會不會問說，你那時候為什麼沒有站出來？」蘇也強調，如果專法沒有通過，造成戶政機關的亂象，「我們是執政黨，選舉也不用想要選了，沒人可以跟民進黨切割。」

隨後蘇貞昌再度哽咽地說，他知道大家都好苦，行政院對專法名稱讓了、婚姻二字也讓了，「如果我們連結婚登記都沒有，亂成一團，推給公務員，要怎麼選舉？」他強調，每一個人都跟民進黨分不開，逃避只會被看不起，「如果這個法明天沒有過，是民進黨的大敗。」

據了解，政院版原本內容並沒有獲得民進黨大部分立委支持，因此黨團幹事長管碧玲提出建議修正文字，有兩個版本，除「結婚登記」，另一版本是「依司法院釋字第七四八號解釋登記」，且獲得更多立委支持，認為可以迴避「結婚」爭議字眼。不過內政部戶政司認為，若專法不寫清楚是結婚登記，等於丟給公務員去解釋，未來將造成更大困擾，最後行政立法協調結果決定用「結婚登記」這個版本。

同婚專法今天表決大戰，雖然民進黨團一直認為應該開放投票，不過據悉，行政院方面認為，若不祭黨紀，同一縣市立委有些贊成，有些不贊成，屆時投贊成票的立委壓力會非常大，但黨團幹部都認為，祭黨紀令人「不忍心」，直到昨晚行政院代表仍與黨團幹部協調是否以黨紀約束。