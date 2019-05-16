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冷眼集／清理同婚戰場 考驗蔡連任路

2019-05-16 14:32聯合晚報 本報記者劉宛琳

立法院明天將針對同婚專法的三個版本進行逐條表決，挺同婚專法和反同婚專法的兩派人馬...
立法院明天將針對同婚專法的三個版本進行逐條表決，挺同婚專法和反同婚專法的兩派人馬，站在立法院外，呼籲立委支持己方立場。 記者陳柏亨／攝影
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同婚專法立院投票在即，區域綠委考量選民反彈，「隨人顧性命」，被認為友善婚姻平權的政院版，是否能順利過關仍是未定之天。民進黨團雖掌握國會多數，但黨團的決定將影響蔡政府在同婚議題上是否跳票，勢衝擊蔡英文總統能否連任的聲勢，雖有零星國民黨立委與時代力量力挺，民進黨自己必須清理這個戰場。

「我是蔡英文，我支持婚姻平權。」2015年底，蔡總統代表民進黨競選2016年總統大選時所提出的政見，也是蔡總統首度表態支持同性婚姻。

不過，同婚法案一路走來曲折，2016年底在立法院司法法制委員會初審《民法》修正案，反同團體在周圍抗爭，一度衝進會議室干擾議事運作，最後民法修正案版止步於朝野協商階段。2017年司法院釋字第748號解釋出爐，加速了執政黨處理同婚的速度。

去年公投結果反同衝高票數，加上民進黨地方選舉失利，保守勢力回籠。政院版同婚法案在立法院逕付二讀時，五位台中以南的區域綠委直接棄權；國民黨在這場戰役中，有立委以個人名義幫反同團體提案，藍委不須，也沒有更多表現空間，真正二、三讀時，民進黨就夠內亂了。不少綠委私下抱怨，這次同婚法案本來就爭議很大，是否是「必要改革」，就怕選民不埋單。

府院黨都下令要力挺政院版，但這股壓力到了立法院個別立委身上，能否壓過民意，黨內仍有意見，就怕一個錯誤決定讓自己變成票房毒藥。若是今天開放投票或是無記名投票，可能讓版本失控，個別立委在「每一條」投給不同版本，恐造成同婚法案相互矛盾，窒礙難行。

投票結果將直接影響黨內總統初選及蔡總統的威信，同婚專法要怎麼過才不會造成社會撕裂、選票流失，都考驗著執政黨。

同婚專法民進黨婚姻平權公投

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