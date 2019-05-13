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挺同、反同 再角力

2019-05-13 01:32聯合報 記者陳熙文葉冠妤／台北報導

立法院明天將針對同婚專法進行逐條審查，挺同團體已事先申請路權，號召在場外聲援。 ...
立法院明天將針對同婚專法進行逐條審查，挺同團體已事先申請路權，號召在場外聲援。 圖／聯合報系資料照片
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同婚專法草案最快周五在立法院上演表決大戰，挺同、反同再次角方。挺同團體網路動員發起「立法院站崗行動」，今起每天輪班在立法院舉牌發放文宣，堅守政院版同婚專法草案，並搶先申請立法院外路權；反同方租借路權卡關，還在想如何因應。

同婚專法審議在即，立法院周邊路權已都被借走，反同婚的團體正苦思突圍之道。 圖／聯...
同婚專法審議在即，立法院周邊路權已都被借走，反同婚的團體正苦思突圍之道。 圖／聯合報系資料照片
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婚姻平權大平台已搶下路權，分別在周二、五發動「婚權緊急動員令」，全台大動員守護行政院版草案，邀請各團體短講，並轉播協商與表決過程，還會安排講評員在一旁解說，也會積極向立場仍在猶豫的立委喊話，呼籲挺同人士到立法院外聲援，要求「協商不能退」、「表決不能輸」。

也是挺同方的台灣伴侶權益推動聯盟發動「立法院站崗行動」，今起一連四天在立法院各出入口行動，並製作三草案版本比較表在立法院周遭發放，提供給每位立委參考。

下一代幸福聯盟秘書長曾獻瑩說，由於前幾天才剛辦完大型集會活動，再加上立院周邊路權都早已被挺同團體借光，現在還沒辦法確認活動地點、形式，一切還在規畫中。他批評，挺同團體這樣是反民主的行為。

曾獻瑩重申，幸福盟唯一堅定支持的是國民黨立委賴士葆所提的「公投第十二案施行法」，不會支持民進黨立委林岱樺的「司法院釋字第七四八號解釋暨公投第十二案施行法」版本，他認為林版的條文精神違反公投十二案主文，任何偷渡婚姻概念的草案，幸福盟都不會支持。

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