同婚專法草案逕付二讀 5綠委棄權12藍委未出席

2019-03-06 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 、鄭媁／台北報導



行政院版「司法院釋字第七四八號解釋施行法」同婚專法草案，昨在立法院逕付二讀，國民黨團、親民黨團聚集主席台前，抗議程序不正義。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 行政院版「司法院釋字第七四八號解釋施行法」同婚專法草案昨在立法院逕付二讀，雖國民黨及親民黨團反對，並要求草案「退回重提」，但民進黨團仍以人數優勢讓草案闖關，接下來草案進入一個月「協商冷凍期」，將由立法院長蘇嘉全召集朝野協商討論，最快一個月後可以交付院會表決。

不過昨天投票藍綠皆有立委「技術性迴避」，民進黨團有五人投下棄權票，包括黃國書、許智傑、何欣純、邱議瑩及莊瑞雄；國民黨團則有十二人未出席投票，包括王金平、李彥秀、柯志恩、蔣萬安、陳雪生、馬文君、林麗蟬、呂玉玲、林奕華、許淑華、陳宜民，以及一向支持同婚的許毓仁。對此許毓仁強調，沒投票不代表反對，接下來的法案攻防才能見真章。

昨天民進黨團在院會一開始就提案將政院版同婚專法逕付二讀，但國民黨團、親民黨團強調必須遵守程序正義，強烈反對，強調此為重大法案，且離大法官釋憲的五月廿四日期限還有二個多月時間，應交付委員會討論，完備立法程序。

過程中國民黨團不斷於議場高喊：「程序正義、大家服氣」、「完備立法程序，反對逕付二讀」等語，惟國、親提出的「退回重提」要求皆被民進黨團以多數否決。

最後政院版專法如預期逕付二讀表決，在藍綠皆有立委「技術性迴避」下，表決結果分別為贊成票五十九票，反對票廿四票，棄權五票。

國民黨團書記長吳志揚表示，不管挺同、反同，大家對內容都不滿意，這樣硬過並沒有好的社會對話，到最後社會繼續撕裂，應不要急迫，等各方版本一起審查，親民黨團總召李鴻鈞批評行政院將爛攤子丟給立法院。

行政院長蘇貞昌昨天在立法院則強調，草案都是依照大法官會議的解釋效力和公投結果，也是尊重立法院；他懇切呼籲國人同胞，無論性傾向或是站在哪一方，「給人家空間就是給自己空間」，希望大家包容不同、和善對待，期待立法院能夠如期通過這部法案，讓台灣向前走，讓社會更和善。