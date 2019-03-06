親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
同婚法立法對決
斑馬線設計缺失
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

同婚專法草案逕付二讀 5綠委棄權12藍委未出席

2019-03-06 00:12聯合報 記者丘采薇、鄭媁／台北報導

行政院版「司法院釋字第七四八號解釋施行法」同婚專法草案，昨在立法院逕付二讀，國民...
行政院版「司法院釋字第七四八號解釋施行法」同婚專法草案，昨在立法院逕付二讀，國民黨團、親民黨團聚集主席台前，抗議程序不正義。 記者陳柏亨／攝影
分享
行政院版「司法院釋字第七四八號解釋施行法」同婚專法草案昨在立法院逕付二讀，雖國民黨及親民黨團反對，並要求草案「退回重提」，但民進黨團仍以人數優勢讓草案闖關，接下來草案進入一個月「協商冷凍期」，將由立法院長蘇嘉全召集朝野協商討論，最快一個月後可以交付院會表決。

不過昨天投票藍綠皆有立委「技術性迴避」，民進黨團有五人投下棄權票，包括黃國書、許智傑、何欣純、邱議瑩及莊瑞雄；國民黨團則有十二人未出席投票，包括王金平、李彥秀、柯志恩、蔣萬安、陳雪生、馬文君、林麗蟬、呂玉玲、林奕華、許淑華、陳宜民，以及一向支持同婚的許毓仁。對此許毓仁強調，沒投票不代表反對，接下來的法案攻防才能見真章。

昨天民進黨團在院會一開始就提案將政院版同婚專法逕付二讀，但國民黨團、親民黨團強調必須遵守程序正義，強烈反對，強調此為重大法案，且離大法官釋憲的五月廿四日期限還有二個多月時間，應交付委員會討論，完備立法程序。

過程中國民黨團不斷於議場高喊：「程序正義、大家服氣」、「完備立法程序，反對逕付二讀」等語，惟國、親提出的「退回重提」要求皆被民進黨團以多數否決。

最後政院版專法如預期逕付二讀表決，在藍綠皆有立委「技術性迴避」下，表決結果分別為贊成票五十九票，反對票廿四票，棄權五票。

國民黨團書記長吳志揚表示，不管挺同、反同，大家對內容都不滿意，這樣硬過並沒有好的社會對話，到最後社會繼續撕裂，應不要急迫，等各方版本一起審查，親民黨團總召李鴻鈞批評行政院將爛攤子丟給立法院。

行政院長蘇貞昌昨天在立法院則強調，草案都是依照大法官會議的解釋效力和公投結果，也是尊重立法院；他懇切呼籲國人同胞，無論性傾向或是站在哪一方，「給人家空間就是給自己空間」，希望大家包容不同、和善對待，期待立法院能夠如期通過這部法案，讓台灣向前走，讓社會更和善。

立法院國民黨同婚專法民進黨

相關新聞

挺同籲勿再政治操弄 促修補社會撕裂

2019-03-06 00:10

「踐踏公投民意！」 反同團體告蘇揆瀆職

2019-03-05 23:59

同婚草案送二讀 劉櫂豪：仍可協商

2019-03-05 22:17

未進場投票惹議 許毓仁：沒投票不代表反對

2019-03-05 17:11

同婚專法「違公投民意」幸福盟告蘇揆瀆職

2019-03-05 14:32

同婚專法表決逕付二讀 5綠委棄權

2019-03-05 14:22

同婚公投議題 蘇貞昌舌戰在野立委

2019-03-05 14:17

同婚專法逕付二讀 時力：大方向支持政院版

2019-03-05 13:17

同婚法案交火 黃昭順怒批蘇貞昌沒有愛與包容

2019-03-05 12:32

婚權平台提醒國親黨團若反748號 結果會這樣

2019-03-05 12:26

影／未落實公投第十案 幸福盟：行政院明顯瀆職

2019-03-05 11:15

政院同婚專法今闖立院 幸福盟告蘇貞昌瀆職

2019-03-05 11:02

同婚專法逕付二讀 國民黨團抗議程序不正義

2019-03-05 10:53

幸福盟批蘇貞昌 違反公投民意提告瀆職

2019-03-05 10:50

同婚專法逕付二讀 這5個綠委棄權不投票

2019-03-05 10:35

反同方堅持「禁準用民法」 政院中性草案安撫失效

2019-03-05 10:35

堅守程序正義 藍委反對同婚專法逕付二讀

2019-03-05 10:25

影／同婚專法闖關 蘇揆：尊重立院 期待包容

2019-03-05 10:09

幸福盟上街 呼籲政府勿忽視700萬民意

2019-03-05 09:58

同婚爛攤子丟立院？蘇貞昌：是依大法官解釋和公投

2019-03-05 09:19

同婚專法今闖關 綠黨團甲級動員 幸福盟赴政院抗議

2019-03-05 00:18

反同提案反制 藍綠十餘立委連署

2019-03-05 00:15
看更多

熱門文章

吳子嘉公佈民調讓謝龍介臉色鐵青 網：吳操作棄保

2019-03-05 10:34

傘兵秦良丰要從三總出院了 童綜合急診醫師這麼說…

2019-03-05 04:01

韓國瑜今晚夜宿運將家 連出嫁女都用這理由回家

2019-03-05 18:40

吳子嘉公佈民調他臉色鐵青？ 謝龍介回應： 是有嚇到啦

2019-03-05 12:51

林濁水9問吳敦義 孫大千批：鬼打牆的邏輯繞口令

2019-03-05 08:27

綠營有多怕韓國瑜選總統？你看「卡韓3招」匆忙啟動…

2019-03-05 08:00

「韓國瑜大山」強遮四個太陽！韓總門檻只有他曾超越

2019-03-05 09:00

影／日拒蔡英文安保對話、蘇貞昌無語一秒 藍委：丟盡國家的臉

2019-03-05 16:52

夜宿運將家 韓國瑜見高粱加花生迎賓笑說要戒酒

2019-03-05 21:54

中科院參加海外防衛展 透露陸射劍二飛彈射程

2019-03-05 18:39

同婚專法逕付二讀 這5個綠委棄權不投票

2019-03-05 10:35

蘇貞昌提醒陸不放棄武力 韓國瑜：放心，也絕不帶掃帚

2019-03-05 13:41

林濁水再酸韓國瑜：性子敏感直比林黛玉

2019-03-05 08:35

謝龍介要賣100貨櫃麻豆文旦 柚農點出這關鍵

2019-03-05 15:49

韓國瑜：手心手背都是肉 朱立倫：我們不會成對手

2019-03-05 16:22

王見王！朱立倫下午將與韓國瑜會面

2019-03-05 11:43

韓國瑜訪中拚經濟 柯Ｐ：市長不是外交部長

2019-03-05 10:35

【重磅快評】林黛玉吃酸梅補身體 韓國瑜力戰神隱少女

2019-03-05 09:18

朱馬團隊合體攻2020 朱立倫將啟動傾聽民意之旅

2019-03-05 22:25

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

謝龍介領先郭國文12％？民進黨：和我們內部做的差太多

2019-03-05 12:39

國民黨自掃門前雪陋習 蔡正元：從韓國瑜開始改變

2019-03-05 15:41

朱立倫：我做什麼 韓國瑜會支持我

2019-03-05 20:54

黃昭順質詢嗆不滿意就回去 蘇貞昌說完謝謝真的回座

2019-03-05 12:44

高雄區長戶所主任大調動 韓國瑜落實拚經濟

2019-03-05 10:58

民調小贏余天 鄭世維：余天大哥說贏我20%耶？

2019-03-05 11:01

機械業連兩年破兆 蔡英文諷馬英九「雞蛋不用只放一個籃子」

2019-03-05 22:25

【即時短評】朱立倫會韓國瑜 不失分就是加分

2019-03-05 14:17

林國慶：台南立委補選郭國文 小二就含恨千萬別變小三

2019-03-05 19:35

為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

2019-03-05 14:23

陳芳明點名這些綠委 「嚴重挑戰轉型正義的精神」

2019-03-05 14:39

日本打臉蔡英文的安保對話？蘇貞昌回答前頓了一下

2019-03-05 09:39

拚命掃街拉票扭傷腳 賴清德籲：大家不要放棄民進黨

2019-03-05 12:05

【重磅快評】王金平說「只做一任」的政治解碼

2019-03-05 14:16

馬英九「陪同」夫人周美青參觀中職特展

2019-03-05 16:50

游錫堃：蔡總統已反省改變 呼應社會脈動

2019-03-05 10:38

高雄農產貨出去 席捲日本市場

2019-03-05 16:22

獨／400億元紅利分弱勢？行政院決編入明年總預算

2019-03-05 17:18

太陽會后羿？朱立倫下車熱情擁抱韓國瑜

2019-03-05 14:59

鄭文燦：兩岸城市交流 北京對藍綠差別待遇

2019-03-05 08:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top