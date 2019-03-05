同婚草案送二讀 劉櫂豪：仍可協商

2019-03-05 22:17 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「逕付二讀只是程序處理，不是實質審查條文！」民進黨立委劉櫂豪5日於臉書貼文說，立院因時間考量，黨團希望盡快將政院版同婚草案逕付二讀。但他提醒，將來仍會彙整各黨不同版本一起協商。國民黨立委賴士葆則說，目前國民黨內仍在草擬自己的版本，待黨團協商琢磨。同黨立委廖國棟也說，國民黨會針對此案，持續扮演反對黨角色。

逕付二讀只是程序

行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案日在立法院闖關成功，雖然表決過程中藍營立委提出異議，要求立法院將草案退回程序委員會，但在投票結果以23對66落敗。

劉櫂豪說，由於司法院釋字第748號要求立法院必須於今年5月24日前完成立法程序並生效，因時間考量，所以黨團希望盡快透過立院表決將政院版草案逕付二讀。不過他提醒，「未來黨團仍會彙整各黨委員所提的版本一起協商，不會發生所謂不予審查的情形。」

藍營將提新版本

該草案最終由83位立委表決，並以59對24決議通過逕付二讀，對此，賴士葆說，儘管目前政院版的草案有所缺陷，但草案已通過逕付二讀無法回頭，目前國民黨內也將草擬自己的版本，有待黨團協商時再好好琢磨。

他指出，現階段國、民兩黨仍開放委員們各自表述意見，並未針對此案祭出黨紀。但假設之後協商未果，還是得依照政院版草案進行投票。

廖國棟則表示，國民黨會堅持扮演反對黨角色，針對「程序不正義」的草案反對到底。他說，藍營反的是「程序」不是「內容」，然而後者的部分，目前尚未完全送至立院討論，須等到第二階段才有辦法字斟句酌逐條審議。

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