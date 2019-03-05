同婚專法今闖關 綠黨團甲級動員 幸福盟赴政院抗議

同婚專法草案，今天在立法院闖關。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院版「司法院釋字第七四八號解釋施行法」同婚專法草案，今天在立法院闖關，民進黨團打算以人數優勢逕付二讀，之後進入一個月「協商冷凍期」，避免反同婚及挺同婚團體互槓，社會對立再起。

民進黨團已經形成共識，幾乎所有立委都同意繞過委員會程序，直接讓此案在逕付二讀後進入一個月「協商冷凍期」；國民黨團內部仍有兩派聲音，親民黨團則堅決反對，要求退回政院版草案。為避免任何意外，民進黨團今天發出甲級動員令，預計以人數優勢讓此案闖關成功。

下一代幸福聯盟昨天拜訪國民黨團遊說支持反同專法，今天將率各地代表赴立法院舉行記者會、再到行政院抗議。

國民黨團今天召集黨團大會，據了解，以黨團名義提出反同專法的機率不高，傾向開放立委簽名連署；不過也有藍委質疑黨團對同婚立場曖昧不明，對國民黨不見得加分。國民黨團書記長吳志揚表示，很多立委還沒看到反同方提出的專法，他建議幸福盟能先多和立委溝通。

親民黨團總召李鴻鈞質疑，行政院版的法案名稱雖然中性，但挺同、反同方都不滿意，等於將難題丟給立法院急就章審議，相當不負責任，呼籲政院退回版本，盼政院根據去年公投出爐的最新民意，請大法官再作一次解釋。

民進黨團書記長鄭運鵬表示，將政院版同婚專法逕付二讀是針對程序而提出，至於內容部分，雖未決議，但黨團將開放討論。據了解，日前黨團幹部與挺同團體座談，在場幹部就懇切拜託，盼挺同團體體諒民進黨立場，若有黨籍立委最後對政院版同婚專法投下不贊成票，也是為了選區考量，懇請挺同婚人士不要苛責。

時代力量黨團總召徐永明表示，時代力量原則上不反對逕付二讀，但比較擔心政院版專法草案在協商中出現變數，一方面行政院沒有要求民進黨團全力支持政院版本；另一方面，反同方將提出對案，其中也有民進黨立委連署。