同婚專法拚逕付二讀 親民黨唯一反對

2019-03-04 14:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 賴于榛 ╱台北報導



「司法院釋字第748號解釋施行法草案」送進立院，預計明日逕付二讀。除了反同婚團體遊說藍綠立委提出對案，親民黨團今也召開記者會，反對此案要求退回重提。時代力量部分，立委林昶佐表示，他的同婚專法草案版本已經完成連署，可暫時先放著，是否正式提案或是在院版草案審議時，再透過修正動議提案。

為了趕上司法院釋字第748號5月24日的期限，民進黨團打算5日將「司法院釋字第748號解釋施行法」草案逕付二讀，避開委員會審議，送到院會後再拉下協商。親民黨團今天率先跳表示「我們反對！」親民黨團總召李鴻鈞說，執政黨應該要廣納社會大眾意見，這次院版草案標題中性，可內容包含第2條、第10條等等都不被反同團體接受，政院應好好做整合，再送進立法院並在委員會充分討論。

李鴻鈞強調，他反對此案「快速通關」，民進黨若明天提逕付二讀，黨團就一定會要求退回重提，除非民進黨堅持用表決強行通過。李鴻鈞說，希望民進黨別為了2020大選清理戰場而採用猛衝式修法，否則只會像一例一休、年改等引發後續副作用。

時力總召、立委徐永明則指出，因為大法官釋憲期限為5月24日，有時間壓力，黨團策略應該不會反對民進黨先逕付二讀，畢竟還有一個月的協商期，假設黨籍立委林昶佐的草案來不及併案處理，黨團會考慮在院版草案的協商過程或是草案到院會時，提出修正動議帶進去。