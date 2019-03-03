不能共同收養 同志恐成「跛腳單親」

2019-03-03 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



第16屆台灣同志遊行，民眾帶著彩虹旗表達支持。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

政院版同性婚姻專法草案「司法院釋字第七四八號解釋施行法」本周送立院審議，挺同團體雖肯定草案讓同性伴侶準用「民法」婚姻章規定結婚，享有財產繼承權等，但在收養方面只開放繼親收養，允許一方可收養他方的「親生子女」，將共同收養排除在外，恐造成許多同志家庭被迫變成法律上的「跛腳單親」，也侵害了孩子最佳利益。

台灣同志家庭權益促進會理事長王晴怡表示，台灣已既存兩百個以上的同志家庭，許多同志透過人工生殖方式，成功生育下一代，等專法實施後，就能透過繼親收養，也就是收養他方親生的子女，讓伴侶雙方都擁有親權。不過，同志家庭組成的方式其實很多元，若只能收養他方「親生」子女，對於以收養成立的同志家庭而言，權益仍然無法被關照。

男同志法蘭克三年多前以單身身分收養兒子「弟弟」，他為此參加專業保母訓練課程，取得結業證書。好不容易通過社工評估、審查等繁瑣程序，機構卻告知媒合到的「弟弟」先天腦部受損，有發展遲緩情形，但這都未磨損他想要養育「弟弟」的意志。

然而，同婚專法如果通過，法蘭克的結婚對象無法和孩子締結親子關係，「弟弟」還是面臨在法律上永遠只能擁有一個父親的窘境。法蘭克認為，既然法律即將認可同志成家，就應一併考慮孩子的最佳利益，讓孩子能獲得雙親，在一個最佳環境裡成長。