親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線設計缺失
2020誰來選總統
六都市長拚市政
同婚法立法對決
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

不能共同收養 同志恐成「跛腳單親」

2019-03-03 23:46聯合報 記者葉冠妤／台北報導

第16屆台灣同志遊行，民眾帶著彩虹旗表達支持。圖／聯合報系資料照片
第16屆台灣同志遊行，民眾帶著彩虹旗表達支持。圖／聯合報系資料照片
分享

政院版同性婚姻專法草案「司法院釋字第七四八號解釋施行法」本周送立院審議，挺同團體雖肯定草案讓同性伴侶準用「民法」婚姻章規定結婚，享有財產繼承權等，但在收養方面只開放繼親收養，允許一方可收養他方的「親生子女」，將共同收養排除在外，恐造成許多同志家庭被迫變成法律上的「跛腳單親」，也侵害了孩子最佳利益。

台灣同志家庭權益促進會理事長王晴怡表示，台灣已既存兩百個以上的同志家庭，許多同志透過人工生殖方式，成功生育下一代，等專法實施後，就能透過繼親收養，也就是收養他方親生的子女，讓伴侶雙方都擁有親權。不過，同志家庭組成的方式其實很多元，若只能收養他方「親生」子女，對於以收養成立的同志家庭而言，權益仍然無法被關照。

男同志法蘭克三年多前以單身身分收養兒子「弟弟」，他為此參加專業保母訓練課程，取得結業證書。好不容易通過社工評估、審查等繁瑣程序，機構卻告知媒合到的「弟弟」先天腦部受損，有發展遲緩情形，但這都未磨損他想要養育「弟弟」的意志。

然而，同婚專法如果通過，法蘭克的結婚對象無法和孩子締結親子關係，「弟弟」還是面臨在法律上永遠只能擁有一個父親的窘境。法蘭克認為，既然法律即將認可同志成家，就應一併考慮孩子的最佳利益，讓孩子能獲得雙親，在一個最佳環境裡成長。

收養同志同性婚姻

相關新聞

同婚專法決戰！政院草案明逕付二讀 反同派動員反制

2019-03-03 23:31

冷眼集／人權長跑變短跑 政府怠惰激化對立

2019-03-03 23:43

同婚專法修法╱藍無共識 橘主張退回重提

2019-03-03 23:40

同婚專法修法╱綠怕生變 希望能速戰速決

2019-03-03 23:35

戰線拉長至2020！反同團體空陸總動員 迫立委表態

2019-03-03 20:42

同婚專法闖關逕付二讀 國民黨團陷兩難

2019-03-03 20:17

同婚法案綠要速戰速決 本周二逕付二讀

2019-03-03 20:15

觀察站／同婚行不行？立院陷入政治焦慮期

2019-03-03 13:42

同志註記轉登記 內政部：電腦系統已備好

2019-03-03 13:42

反同勢力積極遊說 藍綠立委壓力不小

2019-03-03 13:42

同婚專法周二闖關 再掀朝野攻防

2019-03-03 13:23

反同婚團體強力遊說 中南部綠委：壓力很大

2019-03-03 12:54
看更多

熱門文章

綠擬恢復公教年資補償 李來希：重點不在這！

2019-03-03 12:32

澄清沒感冒 韓國瑜：雖不是鋼鐵俠但也不是林黛玉

2019-03-03 18:51

館長諷白狼嗆不跟賣國賊直播 統促黨員：膽小如鼠俗辣

2019-03-03 17:29

當日才被通知！台灣首缺席WHO流感疫苗選株會議

2019-03-03 17:02

深入深綠票倉麻豆開講 謝龍介：清德兄悖離民意太遠了

2019-03-03 10:54

機場席地而坐被砲轟做作 柯文哲反嗆：台灣社會很假掰

2019-03-03 12:59

國軍下令撤下臉書招募資訊貼文 原因是這樣

2019-03-03 14:08

國軍為何瘋狂拍影片？ 內容這麼軟能抗共軍文宣嗎？

2019-03-03 08:00

蔡英文尚未出局 羅智強點名國民黨有三重危機

2019-03-03 10:07

韓國瑜爭取訂單被看不起 謝龍介：農漁民私下幫我拉票

2019-03-03 17:44

重提賭輸掃地 余天酸沈富雄：比我老腦袋不清楚了

2019-03-03 21:17

柯韓連續假期未會面 高市議員黃紹庭：與總統選舉有關

2019-03-03 03:57

申請4月5日被打槍 退軍校友會提前329高調護蔣

2019-03-03 09:55

總統提名留徵召？徐世榮批吳敦義詭辯、算計同志

2019-03-03 15:04

吳釗燮明赴立院報告 坦言北京還會搶我邦交國

2019-03-03 17:34

同婚專法周二立院逕付二讀 尤美女：民法就沒有啦

2019-03-03 12:01

台南立委藍綠誰會贏？ 吳子嘉：再公布會被民進黨開除10次

2019-03-03 16:57

軍演有這項重要裝備 「挖廁所」軍紀要求成雲煙

2019-03-03 11:02

【即時短評】柯文哲操作「棄英保柯」牽制蔡連任之路

2019-03-03 22:59

軍校校友會長動員護蔣 被酸「這個會還在啊！」

2019-03-03 09:56

對岸網友送掃帚給蘇貞昌？Kolas：沒有收到相關包裹

2019-03-03 15:50

胡幼偉：王金平喬遍天下 其政壇下一步應該可以喬

2019-03-03 17:03

國民黨選總統的社會氛圍 學者：幕僚、小編都不敢講

2019-03-03 20:31

影／挺朱立倫選總統？ 馬英九：一開始就支持他

2019-03-03 18:08

軍校校友會借不到中正紀念堂？其實是自己人借走

2019-03-03 20:56

再批「保留徵召」 王金平：No More換柱

2019-03-03 20:16

台北市議員高嘉瑜人氣高 將轉戰節目主持人

2019-03-03 21:11

柯文哲機場為手機充電引熱議 陳冠廷：遺憾被插座完勝

2019-03-03 22:21

爆柯P曾要空姐Leave me alone 高嘉瑜改口：我記錯了

2019-03-03 11:01

暖冬春遊亂象多 業者批淪「撒錢政策」

2019-03-03 11:39

獨／「斑馬線殺人」居高不下 關鍵3大要命設計

2019-03-04 00:06

戰線拉長至2020！反同團體空陸總動員 迫立委表態

2019-03-03 20:42

何時再合體韓國瑜？ 鄭世維：將安排車隊掃街

2019-03-03 11:10

孫大千：蔡英文記得當年說好的10個幸福嗎？

2019-03-03 10:33

影／王金平盼獲支持 「馬王二會」有望？馬英九：喔！

2019-03-03 12:51

「同婚專法」週二闖關逕付二讀 再掀朝野攻防

2019-03-03 12:00

影／國軍引進無人智能販賣機台 福利社西施再見　

2019-03-03 11:19

總統初選徵召？ 張善政：希望國民黨排出最強陣容

2019-03-03 13:31

不用灑花等限定 大泥怪、滾地魔？ 這些「寶」在這...等你抓

2019-03-03 11:00

聯合報一周大事2/24~3/2

2019-03-03 03:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top