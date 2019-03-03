冷眼集／人權長跑變短跑 政府怠惰激化對立

2019-03-03 23:43 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 陳熙文



台灣社會針對婚姻平權仍舊爭論不休，甚至被拆成兩派。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院日前通過同性婚姻專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法」草案，行政院長蘇貞昌並在臉書上發文，「懇請立法院能盡速通過，完成立法」，看似蔡政府有十足魄力要推動同性婚姻、婚姻平權。然而，事實上，如今台灣社會針對婚姻平權仍舊爭論不休，甚至被拆成兩派，極大的原因來自於民進黨政府的怠惰。

立法院二○一六年即初審通過「民法親屬編」修正草案，當時已有機會讓同性婚姻合法化的議題，在社會上有充分的討論與溝通，但曾高喊「婚姻平權」的民進黨卻裹足不前、怯於面對，反倒是對於反對聲浪同樣大的年金改革相關修法，以及勞基法修法等議題卻快刀斬亂麻，以至於最後婚姻自由訴諸公投，人權由投票決定。

大法官在二○一七年五月廿四日做出釋字第七四八號解釋，強調應該保障同性結婚的平等權後，政府絲毫沒有動作，既沒有要繼續推動民法修法，也未曾利用這兩年的修法空窗期，提供反同與挺同兩邊對話的可能，於是雙方各說各話、各持己見，直到公投過後，不得不變身為否定彼此的死敵。

如今，同婚專法草案即將在立法院處理，一切好像又回到原點，不同的是，一場人權長跑縮減成短跑，毫無理性討論的空間，政府、執政黨立委深怕影響選舉，只求速戰速決，心態可議，而社會又將為此陷入對立和內耗。

政院版同婚專法送入立法院，這既不是民進黨政府展現決心，也不是他們堅持守護進步價值，而是在公投法及大法官釋憲期限的雙重夾擊之下，民進黨狗急跳牆，非做不可的結果。

立法院明天開始處理專法，民進黨立委希望逕付二讀，但相關爭議未能釐清就要強渡關山，恐衍生更多問題，一部徒具婚姻形式的同婚專法，相關配套付之闕如，對同志而言是真保障？還是拿同志試法？行政院草率修法，朝野立委與其逃避，不如好好審查，確保同婚相關權益，才是負責任的做法。