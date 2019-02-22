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台灣同婚專法亞洲首見 外媒這樣看

2019-02-22 20:51中央社 台北22日綜合外電報導

行政院「司法院釋字第748號解釋施行法」草案出爐。圖為長年爭取同婚權益的同志運動...
行政院「司法院釋字第748號解釋施行法」草案出爐。圖為長年爭取同婚權益的同志運動代表之一祁家威。圖／聯合報系資料照
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行政院會昨天通過同婚專法草案，給予同性伴侶和異性婚姻相似的法律保障。美國時代雜誌表示，這是亞洲首份同性婚姻法提案。法新社形容，台灣擁有亞洲數一數二的同志人權。

行政院會通過的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，源於大法官會議在2017年5月24日做出釋憲結論，判定民法婚姻規定否定同性婚姻權違憲，要求相關機關須在2年內完成相關法律修定。

而在去年11月24日的一系列公投中，支持民法婚姻限一男一女和以民法以外形式保障同性伴侶的提案皆過關。當時行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，依公投法規定，行政機關將在3個月內提出保障同性婚姻的專法草案。

立法院預期將在5月底前表決同婚專法草案，若獲通過，將是亞洲首見同性婚姻入法。

法新社報導，在亞洲國家中，台灣被視為同志人權最進步的社會之一。台灣每年舉行的同志遊行規模居亞洲之冠，尤其是年輕一代對同性婚姻的支持度高。

泰國內閣雖已於去年12月提出同性伴侶適用的「生活伴侶法」，和台灣的同婚專法類似，但法案尚未送交國會，且泰國正處於國會大選緊鑼密鼓階段。

時代雜誌（TIME）網站報導，在亞洲國家，對同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）族群的支持普遍聲名不佳。例如在印尼，對同性戀、雙性戀、跨性別與酷兒（LGBTQ）族群的迫害，造成愛滋病更加氾濫。

而在馬來西亞，不僅同性性行為違法，且在13個州和聯邦直轄區可被處以公開鞭刑。

同性婚姻同婚專法同志遊行
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