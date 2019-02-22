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挺同讚「準用民法」 反同批「暗渡陳倉」

2019-02-22 00:08聯合報 記者葉冠妤何定照／台北報導

幸福盟顧問孫繼正（右）、修法總顧問曾品傑（中）與國民黨立委賴士葆（左）昨天舉行記...
幸福盟顧問孫繼正（右）、修法總顧問曾品傑（中）與國民黨立委賴士葆（左）昨天舉行記者會，呼籲政府落實「愛家公投」結果。 記者黃義書／攝影
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同志團體昨天肯定行政院同婚專法草案秉持大法官釋字精神，但也認為未臻完備，如不能共同收養子女、也沒有涵蓋跨國婚姻、姻親等，恐衍生疑義，盼在立院補足、調整。反同團體則認為，該草案準用民法，政府用暗渡陳倉的方式踐踏公投民意。

台灣伴侶權益推動聯盟肯定草案內文將同性結合性質定為「婚姻」，在繼承權及財產權利等皆準用民法，稱行政院基於政治折衝，做了明智決定。但伴侶盟常務理事許秀雯點出五點美中不足，例如僅允許同性婚姻關係人可繼親收養他方「親生子女」，限制共同收養；若外籍伴侶的母國不承認同婚，恐無法在我國成立同性婚姻關係，草案也未納入配套規定。

伴侶盟提出，草案未準用民法親屬編有關姻親規定，法制上與利益迴避義務相關的一定親等內姻親限制與規範，在同性婚姻該如何處理？同運代表人之一祁家威說，在反同團體阻撓下，草案恐變更條文，「立法院才是戰場」。

反同婚團體下一代幸福聯盟說，該草案是另套民法親屬編，民進黨用暗渡陳倉的方式踐踏公投民意，是為了選票考量的政治操作，不排除發動大型抗議；護家盟也指該草案內容準用民法，行政院漠視民意。

反同婚公投第十案提案人、幸福盟公民行動總召游信義指出，宣告反同婚違憲的大法官七四八號解釋，就是因為不被民意認同，大家才會發動第十案公投，但行政院竟用此解釋為草案名稱，「是在落實七四八號解釋，不是在落實公投結果」，認為政府掛羊頭賣狗肉。

幸福盟昨也發表「同性共同生活法」，主張同性二人身分關係與法律稱謂為「同性家屬」。針對他方對一方未成年子女照顧保護義務的規範，建議酌參民法第一○九二條規定，於一定期限內以書面委託行使共同監護。

同性婚姻同婚專法幸福盟祁家威同志
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